Скорая попала в ДТП в центре Атырау, есть пострадавшие

Происшествия
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Серик Кабдулов
В центре города Атырау карета скорой помощи попала в аварию, два человека доставлены в больницу, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.     

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Атырауской области, ДТП произошло на перекрестке улиц Досмухамедова – Тайманова.

«При движении на зеленый сигнал светофора автомобиль марки Toyota Camry под управлением водителя 1995 года рождения столкнулся с автомашиной скорой помощи LADA Largus под управлением гражданина 1998 года рождения, который двигался с правой стороны на красный сигнал светофора. При этом автомобиль скорой помощи столкнулся с дорожным знаком, расположенным на обочине.

В результате двое пассажиров скорой были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов», – говорится в сообщении полиции.


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