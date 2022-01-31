Скорая попала в ДТП в центре Атырау, есть пострадавшие

В центре города Атырау карета скорой помощи попала в аварию, два человека доставлены в больницу, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Атырауской области, ДТП произошло на перекрестке улиц Досмухамедова – Тайманова.
«При движении на зеленый сигнал светофора автомобиль марки Toyota Camry под управлением водителя 1995 года рождения столкнулся с автомашиной скорой помощи LADA Largus под управлением гражданина 1998 года рождения, который двигался с правой стороны на красный сигнал светофора. При этом автомобиль скорой помощи столкнулся с дорожным знаком, расположенным на обочине.
В результате двое пассажиров скорой были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов», – говорится в сообщении полиции.