«Скорая» справит новоселье 770 Юрий ЛИ, Кызылорда

Важный проект региональной программы социальной модернизации, представленный экспертам главврачом городской станции «скорой помощи» Яхьей Шорабаевым, внушает уважение искренней заботой о пациентах и сотрудниках. Помимо возведения современного трехэтажного здания, в котором предусмотрены хорошо оборудованные приемная и амбулаторные кабинеты, лаборатория, диспетчерский пункт и справочное бюро, помещения для отдыха дежурных бригад, будет построен и комплекс вспомогательных сооружений. В их числе теплые гаражи, ремонтная мастерская и другие помещения.

В общей сложности ввод в строй нового объекта должен обеспечить одновременный выезд по экстренным вызовам до 40 бригад неотложной медицинской помощи. Кроме того, в проекте новой станции «скорой помощи» предусмотрено строительство вертолетной площадки. А значит, для спасения жизни и здоровья кызылординцев появится возможность задействовать и санитарную авиацию, которая наверняка не будет лишней, учитывая то, что областной центр в ближайшие время начнет расширяться и за счет освоения значительного степного массива на левобережье реки Сырдарьи. А там планируется обеспечить жильем и работой 130 тыс. горожан.



