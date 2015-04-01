«Скорая» справит новоселье

770
Юрий ЛИ, Кызылорда
Важный проект региональной программы социальной модернизации, представленный экспертам главврачом городской станции «скорой помощи» Яхьей Шорабаевым, внушает уважение искренней заботой о пациентах и сотрудниках. Помимо возведения современного трехэтажного здания, в котором предусмотрены хорошо оборудованные приемная и амбулаторные кабинеты, лаборатория, диспетчерский пункт и справочное бюро, помещения для отдыха дежурных бригад, будет построен и комплекс вспомогательных сооружений. В их числе теплые гаражи, ремонтная мастерская и другие помещения.
В общей сложности ввод в строй нового объекта должен обеспечить одновременный выезд по экстренным вызовам до 40 бригад неотложной медицинской помощи. Кроме того, в проекте новой станции «скорой помощи» предусмотрено строительство вертолетной площадки. А значит, для спасения жизни и здоровья кызылординцев появится возможность задействовать и санитарную авиацию, которая наверняка не будет лишней, учитывая то, что областной центр в ближайшие время начнет расширяться и за счет освоения значительного степного массива на левобережье реки Сырдарьи. А там планируется обеспечить жильем и работой 130 тыс. горожан.

Популярное

Все
Токаев провел ряд встреч и переговоров в Нью-Йорке
Казахстан выступил с призывом к соблюдению международного гуманитарного права
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Нужны специальные знания
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпионата мира
Unico Play: первый казахстанский онлайн-кинотеатр запустили в Астане
Новый взгляд на старые фасады
Серебряные награды из Брно
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Деньги из ЕНПФ: Массовые задержания прошли в Казахстане по делу стоматологий
Токаев: Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]