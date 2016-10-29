​Скорая ускоряется

Турецкая компания Hemogens Health Care и акимат Южно-Казахстанской области подписали меморандум по усовершенствованию службы скорой медицинской помощи в регионе. Подписи под документом поставили аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и директор турецкой компании Hemogens Health Care госпожа Наджие Арпаджием.

Турецкие предприниматели, которые имеют большой опыт внедрения аналогичных проектов в Турции и ОАЭ, готовы реализовать проект в рамках государственно-частного партнерства по строительству типовых подстанций скорой медицинской помощи, оснащению уникальным оборудованием и транспортом, обучению медицинских специалистов, созданию единого информационно-аналитического диспетчерского центра.

В рамках проекта в здравоохранение региона будет инвестировано 3,5 млрд тенге. Так, в предстоящем году 1,8 млрд тенге предполагается направить на строительство и оснащение подстанций Центральной станции скорой медицинской помощи, пополнить автопарк 25 специальными санитарными автомобилями. Также будет проведена работа по созданию единого городского информационно-аналитического диспетчерского центра по оказанию услуг скорой медицинской помощи в новом Е-формате, обучению медперсонала, развитию медицинского туризма.

Проект направлен на развитие системы здравоохранения и медицинского туризма в Южно-Казах­станской области. Подписание меморандума выведет сотрудничество региона с турецкими инвестиционными институтами на качественно новый уровень. Турция считается самой развитой в мире страной в плане санитарной авиации и службы скорой медицинской помощи. В городах в 94% случаях экстренная помощь оказывается в течение десяти минут, а в сельской местности в 96% – в течение получаса.