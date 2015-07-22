Скорей бы в школу! Свежий выпуск 486 Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Такое нетерпение объясняется просто: в разгар летних каникул в населенном пункте завершено строительство новой школы. Дожидаться 1 сентября здесь не стали, и сдача объекта в эксплуатацию вылилась в грандиозный праздник. На новоселье пришли не только педагоги и ученики, но и их родители, бабушки и дедушки. Они вместе со своими детьми и внуками тоже мечтали о том, чтобы в Енбеке взамен аварийной школы появилось новое типовое здание.

И сообща радовались, когда стало известно, что на ее возведение из областной казны выделено 379,5 млн тенге. Специалисты ТОО «Комби-строй», выигравшие конкурс на возведение объекта, с задачей справились. И теперь к услугам местной детворы двухэтажное здание, ставшее украшением аула. После торжественной линейки, на которой руководитель строительной компании передал директору школы символический ключ от нового здания, все отправились смотреть классы и кабинеты.

Учиться в такой школе – одно удовольствие. На получение крепких знаний ориентированы оборудованные кабинеты химии и физики, оснащенные всем необходимым лабораторным оборудованием, лингафонные и мультимедийные кабинеты. Всестороннему развитию школьников будут способствовать актовый и спортивный залы.

Строители не стали мелочиться и сделали к новоселью школы подарок, построив водонапорную башню и проложив асфальт от главной улицы населенного пункта до школы. Они не значились в смете, но без них объект не выглядел бы завершенным. А еще ТОО «Комбистрой» отремонтировало мост через широкий арык, по которому дети ходят на уроки. Так что теперь дорога к знаниям стала благоустроенной и безопасной.

Вместе с жителями Енбека радость школьного новоселья в эти дни испытали и в аулах Ушбулак и Алтынтобе. Здесь также завершено строительство новых зданий взамен аварийных школ. Теперь число аварийных и приспособленных школ в районе сократилось. Таких зданий осталось 13. Полностью избавиться от них в Казыгуртском районе намерены к 2017 году.



