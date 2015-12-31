Автор более 10 поэтических сборников уверен, что кулинария тоже может служить источником вдохновения для творческих натур. В далекие студенческие годы Геннадий Пуссеп, к примеру, сам придумал рецепт «ленивых чебуреков», являвшихся неизменным атрибутом посиделок на кухне богемной молодежи областного центра. Большой популярностью среди друзей и знакомых пользовался тогда, к примеру, и картофель по-эстонски, готовить который начинаю­щего поэта еще в детстве научил отец.

Появление в стране первых пиццерий, по словам Геннадия Николаевича, стало для него стимулом создания очередного фирменного рецепта. Но прежде литератору пришлось перепробовать не один десяток самых различных пицц – с грибами, мясом, рыбой и прочими ингредиентами.

– Выбрал лучшие, на мой вкус, их сочетания и, конечно же, добавил свое. Так родилась «пуссепицца» – яркая, нарядная и очень сытная, – рассказывает поэт.

В основе фирменного рецепта – слоеное пресное тесто, а вот дрожжевое Г. Пуссеп не признает, потому что из-за него пицца кислит. Ингредиенты следующие: 1–2 свежих помидора, четверть свежего огурца, 100 граммов подсохшего сыра, половина болгарского перца, головка репчатого лука, чайная ложка замороженной рубленой зелени, 1–2 столовые ложки кетчупа, грибы и непременно 50 граммов таллиннской колбасы для придания блюду родного эстонского «аккорда». А вот грибы (шампиньоны) при желании можно заменить на рыбу или курицу.

Что касается томатного соуса, итальянцы его не жалеют в процессе приготовления пиццы. Устькаменогорец же покрывает коронное блюдо новогоднего стола лишь тонким его слоем и ни в коем случае не пользуется микроволновкой. Полагает, что даже при разогреве она портит вкус фирменной пиццы. Геннадий Николаевич уверен, что по его рецепту готовить под силу даже начинающим кулинарам. Во-первых, новички всегда могут купить готовое тесто в супермаркете, во-вторых, сам процесс приготовления блюда занимает считанные минуты.

На наших глазах он ловко кинул раскатанную лепешку на смазанный маслом противень и пальцами расправил его так, чтобы по краям получилось что-то наподобие бортиков. Вдоль них выложил полоски сыра, чтобы тут же завернуть их в тесто. И особо заострил внимание на данном этапе приготовления пиццы, благодаря которому ее края становятся необыкновенно нежными и съедаются в первую очередь. Далее слоями: сначала кетчуп, который лучше заменить на «лечо», тертый сыр, нашинкованная мелкими полосками колбаса, мелко рубленный огурец, размороженные вареные шампиньоны, ломтики помидоров и кольца лука.

Геннадий поделился также и тем, что пользуется только крупной солью. Из ингредиентов большими привилегиями при приготовлении «пуссепиццы», кроме таллиннской колбаски, пользуется сыр, слои которого выкладываются трижды. Последний раз – на завершающем этапе, перед тем как отправить блюдо в духовку.

Спустя 40 минут источавшую необыкновенный аромат пиццу Геннадий Пуссеп подал к столу. Гости ели с большим аппетитом, при этом все время хвалили хозяина и обе­щали сделать коронным блюдом новогоднего стола только «пуссепиццу».