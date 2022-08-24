Скоро ли жители и гости столицы получат удобный выезд из города на скоростную трассу?

По большому и по малому

Так получается, что жители и гости столицы, возмечтавшие отдохнуть в Боровской курортной зоне, а также те, кто собрался в ту сторону по делам, не скоро получат удобный выезд из города на скоростную трассу.

Дело в том, что недавно замк­нувшееся вокруг Нур-Султана кольцо большой объездной дороги снова разомкнулось. Едва наступили теплые деньки, его северный участок закрыли на ремонт.

«Ну закрыли и закрыли, дело привычное, скоро отремонтируют», – подумали водители и направили свои автомобили другим путем. А другим – это по Богенбая, через «горбатый» мост, далее –по шоссе Алаш с поворотом на старую северную объездную, помеченную ныне номером 191. Узкую, извилистую и ухабистую, но выводящую через немногие километры на вожделенное шоссе Ондирис.

Более терпеливые, неспешные и небрезгливые, пропуская этот поворот, проезжали бестолковый район «Шанхая» мимо городской свалки со всеми ее запахами и достигали «боровской» трассы уже по большой объездной, наматывая лишние мили на кардан. А самые непоседливые и верящие в удачу штурмовали удивительно короткую, но непредсказуемую дорогу через железнодорожный переезд.

Так прошло почти все лето. Пробки слегка уменьшились благодаря отремонтированному «горбатому» и залатанной (наконец-то!) 191-й. Но с открытием нового моста на противоположном краю столицы у многих возник вопрос: доколе? Ведь торжественно введенный в действие путепровод – это часть того самого малого кольца, о котором мы писали четыре года назад и которое должно было состояться еще в 2020 году, о чем умеренно-оптимистично докладывали тогда работники столичного акимата. Напомним: проект предполагает строительство развязки в двух уровнях на Богенбая (точнее, уже Тлендиева) – Бейсековой, расширение ул. Бейсековой на всем ее протяжении (до самых железнодорожных путей) и как апофеоз – устройство путепровода через «железку».

Вопросы были заданы работникам столичного акимата, а сами мы решили проехать по большому и по малому кольцу с целью увидеть все своими глазами. И вот что оказалось. Вдоль по Бейсековой картина за пару последних лет не изменилась. Там, где власти договорились с хозяевами жилья, теперь пустыри. Где нет – там и пустырей нет, а стоят дома. Ближе к Тлендиева видно, что что-то затевается, дальше – не очень. Едем к переезду, точнее, к переездам. Их там целых три подряд! Они регулируемые, то есть присутствуют будочки, работник с красным флажком и шлагбаум. Надписи на табличках предупреждают о времени прохождения скоростных поездов. Но есть еще грузовые и маневровые. Они непредсказуемы. Железнодорожники зорко следят за тем, чтобы при закрытии дальнего переезда хвост очереди не оказался на путях. Поэтому заранее закрывают и ближний шлагбаум, что еще больше снижает пропускную способность. Утро субботы – это время, когда вереница легковых автомашин вытягивается на два-три километра на выезд из города, а вечером воскресенья все наоборот. Сегодня будний день, и нам везет: проезжаем почти без задержек.

Качество дорожного покрытия – удовлетворительное, но кое-где уже начинаются проб­лемы. Здесь частный сектор, поэтому дорога изобилует поворотами и перекрестками. Вот и шоссе Ондирис. До большой кольцевой оно неширокое – по одной полосе в каждую сторону. Достигаем развязки. Смотрим в сторону Астраханского шоссе. Это и есть тот самый северный участок «большой объездной». Он перекрыт. Лежат бетонные блоки, знаки «кирпич» и «дорожные работы» присутствуют. Но оставлен проезд. Проезжают груженые самосвалы, легковые – тоже, но реже. Едем и мы. Верх­ний слой асфальта снят. Идет укладка свежего. Вот и мост через пути. По слухам, он и есть источник всех бед. Проезд к нему наглухо перекрыт земляным валом. Во встречном направлении – тоже. У обочины стоит дорожная техника. С правой стороны видно, что ведутся работы по устройству объезда. Неужели будут еще один переезд через пути устраивать?

Тем временем приходит ответ на официальные запрос.

«ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана» в целях обеспечения безопасности дорожного движения согласно предоставленным данным филиала Акмолинской области АО «НК «QazAvtoJol» сообщает о закрытии на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г. Нур-Султана» км 4. Приложение: письмо АО «НК «QazAvtoJol».

А в письме разъясняется, что в процессе выполнения работ по ремонту подхода к путепроводу выявлены дефекты несущей конструкции этого самого путепровода, а именно смещение одной из промежуточных опор на целых 66 сантиметров. Из-за этого разрушились стойки этой самой опоры и балки двух пролетных строений. В итоге состоя­ние сооружения оценивается как аварийное со снижением несущей способности на 50%. А это означает капитальный ремонт. С заменой балок пролетного строе­ния, возведением новой промежуточной опоры взамен разрушенной и усилением остальных. Ну и, понятное дело, устройством нового мостового полотна.

«В настоящее время ведется работа по определению подрядной организации для выполнения работ по разработке ПСД и строительно-монтажных работ под ключ.

В целях снижения социального напряжения и удобств пользователей автодорог планируется выполнить объездную дорогу с дорожной одеждой капитального типа вдоль данного путепровода протяженностью 2,6 км с обустройством железнодорожного пути в срок до 15 октября т. г.», – говорится в письме, датированном 18.07.2022 года.

Значит, мы были правы, и будет в городе еще один переезд. Строительство это затянется, похоже, надолго, но препятствий пока не видно. В процессе проектирования определятся сроки, дальше – дело техники. Было бы финансирование.

Мост построят, асфальт уложат. Но это вернет город в год 2021-й, когда участок еще функ­ционировал. А что же с малым кольцом, а точнее – с участком от ул. Пушкина до ул. Конституции и от ул. Н. Тлендиева до ул. Конституции?

«Данный проект приостановлен в связи с необходимостью по освобождению земельного участка под строительство. Администратором программы по изъятию и выкупу земельных участков для государственных нужд является ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции города Нур-Султана» ГКП на ПХВ «Городская недвижимость» акима­та города Нур-Султана. После полного освобождения земельного участка под строительство проект будет направлен на корректировку проект­но-сметной документации. Предварительная информация о начале и сроках завершения строительства будет известна после корректировки проектно-сметной документации проекта», – гласит ответ из акимата…

Занавес!

P.S. При всем презрении к сослагательному наклонению: вот если бы денежки, погубленные проектом LRT, сюда бы в свое время направить, подумали мы…