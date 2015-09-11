Скоро назовут образцовую семью

В нынешнем году на участие в конкурсе, как сообщили на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, подано 2 285 заявок, что значительно больше, чем в 2014-м – тогда пожелали состязаться 1 298 семей.
Этот факт, по словам заместителя председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ляззат Сулеймен, позволил в результате двух первых этапов конкурса отобрать по две семьи от каждого региона.
– Комиссия по присуждению звания лауреата «Мерейлi отбасы» под председательством Государственного секретаря РК, председателя Национальной комиссии Гульшары Абдыкаликовой из 32 претендентов отобрала 16 лучших семей для участия в народном голосовании, – проинформировала Л. Сулеймен.
Семьи 19 национальностей были представлены на конкурсе, что, по словам члена Национальной комиссии Бексултана Туткушева, говорит о важности для нашей страны поддержания дружбы народов, сохранения национальных традиций каждого этноса.
В числе конкурсантов много династийных семей – металлургов, учителей, врачей, железнодорожников, спортсменов. Как заметила член Нацкомиссии Салтанат Байкошкарова, это и супружеские пары со стажем, и молодые. В рамках подготовки и проведения конкурса, кстати, прошли многочисленные чествования образцовых семей в регионах, с 50- и 75-летними юбилеями совместной жизни поздравили 318 пар.
Об участниках, победителях районного и областного этапов рассказывали в казахстанских СМИ, поэтому казахстанцы могли сделать свой выбор в пользу той или иной семьи. Как рассказала член Нацкомиссии Айгуль Мукей, народное голосование началось 2 сентября и уже к 7-му свое предпочтение высказали 13 тыс. человек. Отдать свой голос можно до вечера 11 сентября. А 12-гов ЦКЗ «Казахстан» в торжественной обстановке будет названа семья-победительница, образцовая семья.
Какой, к слову, должна быть образцовая семья? Отвечая на этот вопрос, все участники брифинга сошлись во мнении, что эта важнейшая ячейка общества должна быть основана на любви, взаимоуважении, доверии. Будет крепкой семья, будет сильным и государство. И символично, что дни празднования 550-летия Казахского ханства и День семьи идут рядом.