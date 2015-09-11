Скоро назовут образцовую семью

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Марина ПАРХОМЕНКО
В нынешнем году на участие в конкурсе, как сообщили на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, подано 2 285 заявок, что значительно больше, чем в 2014-м – тогда пожелали состязаться 1 298 семей.
Этот факт, по словам заместителя председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ляззат Сулеймен, позволил в результате двух первых этапов конкурса отобрать по две семьи от каждого региона.
– Комиссия по присуж­дению звания лауреата «Мерейлi отбасы» под председательством Государственного секретаря РК, председателя Национальной комиссии Гульшары Абдыкаликовой из 32 претендентов отобрала 16 лучших семей для участия в народном голосовании, – проинформировала Л. Сулеймен.
Семьи 19 национальностей были представлены на конкурсе, что, по словам члена Национальной комиссии Бексултана Туткушева, говорит о важности для нашей страны поддержания дружбы народов, сохранения национальных традиций каждого этноса.
В числе конкурсантов много династийных семей – металлургов, учителей, врачей, железнодорожников, спортсменов. Как заметила член Нацкомиссии Салтанат Байкошкарова, это и супружеские пары со стажем, и молодые. В рамках подготовки и проведения конкурса, кстати, прошли многочисленные чествования образцовых семей в регионах, с 50- и 75-летними юбилеями совместной жизни поздравили 318 пар.
Об участниках, победителях районного и областного этапов рассказывали в казахстанских СМИ, поэтому казахстанцы мог­ли сделать свой выбор в пользу той или иной семьи. Как рассказала член Нацкомиссии Айгуль Мукей, народное голосование началось 2 сентября и уже к 7-му свое предпочтение высказали 13 тыс. человек. Отдать свой голос можно до вечера 11 сентября. А 12-гов ЦКЗ «Казахстан» в торжественной обстановке будет названа семья-победительница, образцовая семья.
Какой, к слову, должна быть образцовая семья? Отвечая на этот воп­рос, все участники брифинга сошлись во мнении, что эта важнейшая ячейка общества должна быть основана на любви, взаимоуважении, доверии. Будет крепкой семья, будет сильным и государство. И символично, что дни празднования 550-летия Казахского ханства и День семьи идут рядом.

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