​Скоро стартует «Вуэльта...»

554
Юрий МАКАРОВ

Напротив команды «Астана» в списках velolive.com пока лишь три фамилии: колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса, итальянца Микеле Скарпони и казахстанца Андрея Зейца. Наш олимпиец-2016 в одном из интервью уже подтвердил свое участие в «Вуэльте», а по остальным гонщикам будем ждать официальную информацию от руководства Astana Pro Team. В том числе и о капитане нашей дружины.

К слову, гонщики казахстанской команды три раза выигрывали на «Вуэльте» главные индивидуальные призы. В генеральной классификации победителями были на тот момент лидеры «Астаны» казахстанец Александр Винокуров (2006 год), испанец Альберто Контадор (2008) и итальянец Фабио Ару (2015).

На кону – миллионы

В американском Цинциннати начался крупный теннисный турнир Western&Soutern Open с призовым фондом в 2 503 250 долларов. В соревнованиях принимают участие и олимпийцы-2016, завершившие свой турнир в Рио-де-Жанейро, и те, кто не попал на Игры и успел соскучиться по большой игре и игре по-большому.

Казахстан за океаном представляют две спорт­сменки. Это Юлия Путинцева, которой в соперницы по первому кругу досталась немка Анника Бек, и Ярослава Шведова. В женском одиночном разряде Шведова пробивалась в основной турнир через квалификацию, но... не пробилась, уступив дорогу хорватке Ане Конюх – 7:5, 2:6, 6:7. Другой, наиболее реальный, шанс отличиться Ярославе предоставляет турнир в женском парном разряде, в ходе которого казахстанская теннисистка выступит вместе с Тимеа Бабош из Венгрии. Именно с ней Шведова добилась самых высоких показателей в состязаниях последних месяцев, а в Цинциннати благодаря высокому парному рейтингу начнет выступать со второго круга.

Перед мундиалем

20 августа в столице Таиланда стартует международный турнир по футзалу с участием четырех национальных сборных. Три из них готовятся к финальным состязаниям чемпионата мира, который вскоре пройдет в Колумбии. Сборная Казахстана под руководством тренера Какау начнет турнир в Бангкоке матчем с командой Ирана (20 августа), на следующий день сыграет с дружиной из Японии, а встречу с хозяевами площадки проведет 23 августа.

В Таиланд отправились 16 футзалистов сборной Казахстана, чьи имена на днях сообщила Ассоциа­ция футзала РК. Это вратари Григорий Шамро («Актобе») и Игита («Кайрат»), полевые игроки Арнольд Кнауб, Александр Гребонос, Николай Пенгрин, Александр Довгань, Илья Мун, Павел Таку (все – «Тулпар»), Серик Жаманкулов, Лео, Динмухамбет Сулейменов, Михаил Першин, Даурен Нургожин, Дуглас, Эвертон (все – «Кайрат»), Антон Рындин («Аят»).

Популярное

Все
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Казахский язык – часть моей души
Есть теперь свой Дом культуры!
Экибастуз создает новые кластеры
Будем строить интеллектуально-творческий хаб
Золотая медаль – мастерам Астаны
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Прониклись духом Эллады
Школа мужества
От Золотого человека до наших дней
В канун Дня Республики Президент наградил представителей трудовых династий и простых рабочих
«О родная земля, я тобою был создан...»
«Коркыт и мелодии Великой степи»
На принципах гуманности
Путь к знаниям открыт
Забота без выходных: истории людей с большим сердцем
Начав с чистого листа, задать высокие стандарты дела
«Века прошедшего стиль...»
Деятельная любовь
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Сильная духом и мастерством
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Продкорпорация объявила цены на зерно
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Определены победители Республиканского конкурса дирижеров им. Нургисы Тлендиева
Более 1 300 тонн продукции привезут фермеры двух областей в Астану
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Цена на золото вновь бьет рекорд
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]