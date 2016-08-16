Напротив команды «Астана» в списках velolive.com пока лишь три фамилии: колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса, итальянца Микеле Скарпони и казахстанца Андрея Зейца. Наш олимпиец-2016 в одном из интервью уже подтвердил свое участие в «Вуэльте», а по остальным гонщикам будем ждать официальную информацию от руководства Astana Pro Team. В том числе и о капитане нашей дружины.

К слову, гонщики казахстанской команды три раза выигрывали на «Вуэльте» главные индивидуальные призы. В генеральной классификации победителями были на тот момент лидеры «Астаны» казахстанец Александр Винокуров (2006 год), испанец Альберто Контадор (2008) и итальянец Фабио Ару (2015).

На кону – миллионы

В американском Цинциннати начался крупный теннисный турнир Western&Soutern Open с призовым фондом в 2 503 250 долларов. В соревнованиях принимают участие и олимпийцы-2016, завершившие свой турнир в Рио-де-Жанейро, и те, кто не попал на Игры и успел соскучиться по большой игре и игре по-большому.

Казахстан за океаном представляют две спорт­сменки. Это Юлия Путинцева, которой в соперницы по первому кругу досталась немка Анника Бек, и Ярослава Шведова. В женском одиночном разряде Шведова пробивалась в основной турнир через квалификацию, но... не пробилась, уступив дорогу хорватке Ане Конюх – 7:5, 2:6, 6:7. Другой, наиболее реальный, шанс отличиться Ярославе предоставляет турнир в женском парном разряде, в ходе которого казахстанская теннисистка выступит вместе с Тимеа Бабош из Венгрии. Именно с ней Шведова добилась самых высоких показателей в состязаниях последних месяцев, а в Цинциннати благодаря высокому парному рейтингу начнет выступать со второго круга.

Перед мундиалем

20 августа в столице Таиланда стартует международный турнир по футзалу с участием четырех национальных сборных. Три из них готовятся к финальным состязаниям чемпионата мира, который вскоре пройдет в Колумбии. Сборная Казахстана под руководством тренера Какау начнет турнир в Бангкоке матчем с командой Ирана (20 августа), на следующий день сыграет с дружиной из Японии, а встречу с хозяевами площадки проведет 23 августа.

В Таиланд отправились 16 футзалистов сборной Казахстана, чьи имена на днях сообщила Ассоциа­ция футзала РК. Это вратари Григорий Шамро («Актобе») и Игита («Кайрат»), полевые игроки Арнольд Кнауб, Александр Гребонос, Николай Пенгрин, Александр Довгань, Илья Мун, Павел Таку (все – «Тулпар»), Серик Жаманкулов, Лео, Динмухамбет Сулейменов, Михаил Першин, Даурен Нургожин, Дуглас, Эвертон (все – «Кайрат»), Антон Рындин («Аят»).