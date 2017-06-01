Общество
Скорость движения автобусов в Астане увеличится на треть
В Астане за счет внедрения выделенных полос Bus Lane скорость движения общественного транспорта вырастет на 20–30%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

"Внедрение дополнительных участков Bus Lane сократит интервал движения автобусов с 20 до 10 минут, сделает график движения автобусов четким. Внедрение спецполос также позволит минимизировать транспортные заторы", – отметил руководитель городского Управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов.

Вместе с тем столичные власти принимают действенные меры по улучшению качества пассажирских перевозок.

"В преддверии выставки "ЭКСПО" на линии выйдут 380 автобусов компании IVECO Bus. Новые автобусы обеспечат эффективную мобильность, улучшат качество сервиса во время проведения выставки. После ее окончания они будут включены в городскую систему общественного транспорта", – добавил Игенбердинов.

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