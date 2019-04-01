Скорость движения на выделенных полосах Bus Lan будет снижена в Нур-Султане
Инга Селезнева
Аким столицы Бахыт Султанов поручил ограничить скорость движения транспортных средств по выделенным полосам Bus Lan, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
"По итогам заседания в акимате столицы Бахыт Султанов отметил, что контроль за безопасностью дорожного движения будет ужесточен, и дал поручения руководителям городских управлений. Департаменту полиции и управлению транспорта и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры поручено: ограничить скорость движения транспортных средств по выделенным полосам Bus Lane в попутном направлении основного потока до 40 км/ч, во встречном направлении – до 30 км/ч; уменьшить размеры предупреждающих и запрещающих дорожных знаков", – говорится в сообщении.
В том числе, Управлению общественного здравоохранения дано поручение провести комплексный забор анализов у всех водителей и консультантов на предмет выявления наркотических средств, фактов хронических заболеваний, включая гипо – и гипертензию (повышенное/пониженное давление).
"Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и ТОО "Астана LRT" поручено провести работу по цифровизации прохождения процедуры медицинского освидетельствования водителями общественного транспорта. Департаменту полиции совместно с управлением по инвестициям и развитию предпринимательства поручено ужесточить контроль над исполнением постановления акимата об ограничении движения грузового транспорта; внедрить автоматическую фиксацию нарушений об ограничении движения грузового транспорта посредством системы "Сергек", – поручил аким столицы.
Напомним, в столице на проспекте Кабанбай батыра произошло
>крупное ДТП с участием трех пассажирских автобусов. Позднее стало известно, что по факту ДТП начато досудебное расследование.
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