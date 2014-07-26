Скорость, комфорт, безопасность

Спасибо, метро!

Не знаю, смог бы мой сын учиться в хорошей гимназии на другом от нашего дома конце города, если бы 3 года назад от вокзала “Саяхат” не пустили метро до Абая – Гагарина. До сего счастливого момента путь его к знаниям составлял туда и обратно почти 3 часа! С вводом метро дорога стала намного короче и удобней, иначе пришлось бы, наверное, бросать там учебу…

Строительство подземки, как известно, началось еще в 80-е годы, однако позже по ряду причин его законсервировали. Финансирование проекта было минимальным, главным было сохранить целостность пройденных участков и оборудования. Ситуация изменилась в середине 2000-х, когда Глава государства Нурсултан Назарбаев принял решение о выделении средств для продолжения строительства метрополитена. Этот вопрос держался на особом контроле городской власти, аким мегаполиса Ахметжан Есимов следил за графиком выполнения работ.

В необходимости метро уже никто не сомневался. И запуск его стал подарком города к 20-летию Независимости Казахстана. Новый вид транспорта позволил несколько разгрузить основные магистрали Алматы и улучшить экологическую обстановку мегаполиса. Многие алматинцы оценили удобство подземки, и пожелание к ее работе у них только одно – скорей бы появились новые станции. И к концу года их желание сбудется: к 7 существующим прибавятся еще 2 – “Сайран” и “Москва”.

– В текущем же году начнется строительство второго пускового комплекса второй очереди метро – в восточном направлении будут построены еще две станции.

По третьему пусковому комплексу планируется довести линию метро до улиц Райымбека – Ауэзова в микрорайоне “Калкаман”, – рассказывает Гани Мурзаханов, заместитель руководителя управления автомобильных дорог акимата Алматы. – А в более дальней перспективе метро дойдет до железнодорожного вокзала Алматы-1, и жители Турксибского района быстро и с комфортом смогут добираться до Калкамана.

Тогда, надеются городские власти, многие горожане пересядут с автомобилей на подземные поезда, для них этот вид передвижения станет гораздо быстрее и дешевле. И, конечно, это будет способствовать улучшению экологической ситуации.

Надо вспомнить, были у метро и противники, ведь это не прибыльный вид транспорта. Однако во многих развитых странах затраты в этом случае считают социально обусловленными. К примеру, в немецком Франкфурте, где всего 650 тыс. населения, действует 13 линий метро. И многие из этих линий довольно короткие, тем не менее, власти идут на затраты для удобства людей, для разгрузки дорог и для чистоты воздушного бассейна. Что касается безопасности алматинского метрополитена, то ее гарантией стало применение сейсмостойких тоннельных конструкций и внедрение станционных тоннелей прогрессивных технологий.

Теперь все большее число алматинцев делает выбор в пользу подземного транспорта. Если в 2012 году метрополитен перевозил 15 тыс. пассажиров в сутки, то сейчас его услугами ежедневно пользуются порядка 24 тыс. горожан. Высокую оценку первому в Казахстане метро дают и международные организации. В декабре прошлого года алматинская подземка удостоилась кубка и диплома в номинации “Европейская награда по лучшему практическому применению (использованию) качества” в категории “Platinum” по версии Европейского общества исследования качества (ESQR) в Вене.

Трафик без пробок

Возможно ли это в мегаполисах? Пробки – проблема многих городов, и алматинцам она хорошо известна. Нужны так называемые умные решения, и они принимаются на основе собственного и мирового опыта, с учетом наших условий и особенностей. Так, с 2011 года в городе было построено 6 транспортных развязок и начато строительство еще трех. Кроме того, выполнены пробивки 3 улиц и продолжается строительство еще трех. За пять лет в городе построено более 175 км дорог в новых микрорайонах – “Шанырак”, “Карасу”, “Дархан”, “Бакай”.

За эти годы отремонтировано более 1 тыс. км дорожного полотна. При этом большое внимание уделялось не только центральным магистралям, но и второстепенным улицам. На многих из них ремонт не производился десятилетиями. Подтверждаю – на тихой улочке, где живу, дорога не ремонтировалась лет тридцать, и вот в прошлом году к радости жителей появилось новое полотно.

Пробки – это не только потерянное время, но и загрязнение воздуха от выхлопов автотранспорта. Результаты недавно проведенного замера показали, что в мегаполис ежедневно прибывает более 200 тыс. единиц транспорта, при этом 86% из них – иногородние и только 14% – городские машины. Поэтому ситуацию с въездными путями власти мегаполиса решили комплексно. Основные транспортные магистрали в западном направлении были подведены до внешних границ города со строительством развязок и другой инфраструктуры. Речь идет о проспектах Акын Сара, Рыскулова и Момышулы. Введенная в эксплуатацию Восточная объездная автодорога тоже помогла снизить интенсивность движения на многих трассах и значительно уменьшить пробки.

Этому же способствовала и программа модернизации рынков: с закрытием “барахолки” проезд по Северному кольцу освободился от заторов. В ближайшее время здесь будет реконструирован участок дороги с созданием выделенных полос для транзитного транспорта, парковками и надземными пешеходными переходами. Часть освободившихся территорий благоустроят и создадут парковые зоны.

Гани Мурзаханов подчеркивает, что все строящиеся развязки рассредоточены в разных районах города с тем, чтобы не создавать заторов. И все они имеют поистине стратегические цели. Например, пробивка Толеби соединит центр города с восточной объездной дорогой, а еще одна – на проспекте Суюнбая до улицы Бекмаханова с эстакадой через железнодорожные пути – улучшит доступность к окраинным районам. Строители начали пробивать улицу Новая вдоль Большого алматинского канала в Алатауском районе. На его территории еще недавно не было ни одной магистральной улицы, а в последнее время появилось 4 крупных автомагистрали, капитально ремонтируется центральная улица Жанкожа-батыра.

Немало работ предстоит дорожникам в связи с присоединением новых значительных по площади территорий к Алматы. Если, говорит Гани Мурзаханов, до этого времени в городе было 1 958 улиц общей протяженностью 1 755 км, то с присоединением 27 поселков добавится еще 563 км дорог. Здесь предстоит строительство и ремонт дорог, благоустройство, освещение, озеленение.

Еще одно современное нововведение – скоростные автобусные перевозки (БРТ). Они предусматривают специально выделенные полосы для автобусов, что улучшит качество пассажирских перевозок. Консультанты из Европы рассматривали несколько вариантов. Так, в мире применяются открытые и закрытые системы БРТ, но последние потребуют переустройства всей улицы, пересечений с другими, нужно было бы убирать светофоры, менять коммуникации, словом, нести колоссальные расходы, поэтому остановились на открытой системе БРТ. Здесь автобусы будут пользоваться преимуществом и станут хорошей альтернативой частным автомобилями, уверены в управлении. Маршруты будут разработаны так, чтобы соединять с центром города три автовокзала, которые планируют строить при въезде в мегаполис. Каждый из них будет принимать до 1 000 автобусов, а рядом расположатся парковки на 5 000 мест для автомобилей. Таким образом, пригородный транспорт не будет перегружать городские улицы.

Муниципальный – значит, образцовый

Благодаря обновлению общественного транспорта ушло время неудобных малогабаритных маршруток. С 2010-го по 2014 год городской парк пополнился 820 единицами подвижного состава. В том числе в 2010 году за счет кредитных средств ЕБРР приобретено 200 автобусов, работающих на компримированном газе. В прошлом году за счет местного бюджета приобретены еще 200 газовых автобусов, 200 газовых такси, 17 трамваев, 4 газовых автобуса для экспрессных маршрутов, 10 автобусов для горных маршрутов и 2 туристических автобуса. И это еще не все: согласно кредитному соглашению с ЕБРР будут приобретены 200 автобусов для 2-го коммунального парка, 50 автобусов уже поступили. За счет кредитных средств ЕБРР закуплено 195 троллейбусов. Все это должно сказываться на улучшении экологической ситуации в городе.

Рассказывая об этом, руководитель управления пассажирского транспорта Талгат Абдрахманов подчеркивает, что и проект легкорельсового транспорта – тоже вклад в экологическое благополучие и не менее знаковый объект, чем метро.

– Нашим управлением разрабатывается ТЭО, оно находится в государственной экспертизе и к сентябрю в рамках сотрудничества с ЕБРР начнется поиск инвестора, а трассировка первой линии стартует в Алатауском районе, – говорит Талгат Абдыкаримович. – Маршрут пройдет по улицам Момышулы, Толе-би с выходом на Панфилова, где планируется пешеходная зона. По образцу европейских городов это будет бульвар с торговыми центрами, ресторанами, летними кафе вдоль магистрали, где кроме ЛРТ другого транспорта не будет.

Пока же общественному транспорту все же далеко до идеала. Открывая недавно 2-й муниципальный парк, аким города Ахметжан Есимов подверг критике работу 1-го муниципального, особенно качество обслуживания. Меры по улучшению ситуации уже принимаются: усилен контроль, проводятся выездные проверки по культуре обслуживания.

Дорогу – пешеходу и велосипедисту

Кажется, машины порой просто вытесняют человека с земли. Вот и в Алматы пешеход чувствует себя в иных местах неуютно, не зная, где может обойти поток автомобилей, перейти на другую сторону улицы. Появились трассы с 6–8 полосами, и, конечно, без переходов просто не обойтись. Накопившуюся проблему городские власти понимали, и по поручению акима города началась реализация программы “Пешеходный переход”. За короткий срок было сделано 68 наземных и подземных переходов – небывалое количество, а в текущем году к ним добавятся 23, в стадии проектирования – еще 14. Уже подсчитано, что количество ДТП в этих местах резко сократилось, и эту программу обязательно будут продолжать.

Уютнее должны почувствовать себя и велосипедисты. Двухколесный друг сейчас практически есть в каждой семье, но до сего времени в центре города была лишь одна велосипедная дорожка по проспекту Абая. Гани Мурзаханов говорит, что некоторые ее несовершенства будут учтены при организации новых дорожек. Опрос и обследования выявили предпочтительные маршруты. Так была выбрана улица Тимирязева, где горожане любят ездить на велосипеде, так как она связывает спальные районы с центром города и крупными вузами.

Необходимо будет внести и некоторые изменения в законодательные акты, чтобы приблизить стандарты велодорожек к европейским. Увеличение числа велодорожек на особом контроле акима города Ахметжана Есимова, который постоянно участвует в городских велопробегах.

Где ты, зеленый огонек?

Позитивного зеленого цвета автомобили на улицах города с надписью “Экотакси” вызывают надежду, что все больше машин будет работать на экологически чистом природном газе. К тому же они создают конкуренцию другим – “разношерстным”, не очень хорошо организованным перевозчикам, их в городе более 30. Качество таксоперевозок – серьезная проблема, говорит Талгат Абдрахманов. Сейчас все они в частной собственности и с некоторых пор не подлежат лицензированию.

– А это значит, что мы не можем гарантировать в полной мере безопасность и качество обслуживания пассажиров, – подчеркивает руководитель управления пассажирского транспорта. – При лицензировании можно бы было оговорить порядок и условия работы. Сейчас мы надеемся только на их сознательность, поскольку была упрощена разрешительная система, при которой достаточно уведомления о намерении заниматься данным видом деятельности. К сожалению, даже это условие не всегда соблюдается. И такова ситуация по всей республике, с тех пор как таксоперевозки решили полностью отпустить в “рынок”.

В прошлом году акиматом города было закуплено 200 экологически чистых такси, работающих на природном газе. На конкурсной основе они были переданы в управление компании “Командир такси”, зарекомендовавшей себя состоятельной и перспективной компанией, которая имеет грамотный и квалифицированный персонал. В “Экотакси” есть и диспетчерская служба, и медперсонал, и предрейсовый осмотр. Этот положительный опыт будет продолжен, чтобы и другие таксопарки улучшали качество обслуживания жителей Алматы.

В крупных городах такси создают имидж мегаполисов, имея единый дизайн, выполняя единые требования по услугам, тарифам, форменной одежде, страхованию пассажиров. И нам бы приходить к этому, ведь в стране проводятся большие международные политические, культурные, спортивные мероприятия. Но этот вопрос уже в ведении республиканских структур.

…Транспортная инфраструктура города совершенствуется, развивается, стараясь поспевать за ростом и числа горожан, и количества автомобилей. Алматинцы понимают это, наблюдая активное строительство дорог, развязок, эстакад, пешеходных переходов. Но, стоя в очередной пробке, иногда задумываются: а может, поставить машину в гараж и пересесть на метро, автобус, велосипед? Надо надеяться, что совсем скоро, благодаря реализации всех проектов в этой области, это станет куда выгоднее, удобнее и полезнее.