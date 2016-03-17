​Скорость, натиск, адреналин

Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире
Президент назначил нового посла Казахстана в США
День работника сферы общественного питания впервые отмечают в Казахстане
Триллионы мимо своих: кто получает реальный эффект от госинвестиций?
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Правительство расширило перечень приоритетных IT-направлений
Премьера фильма о подвиге Газиза Байтасова стартует в казахстанских кинотеатрах
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

