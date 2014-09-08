Скоростной транспорт в столице не уступит и метро Общество 684 Сергей ОСАНОВ

Системы подобного типа пользуются наибольшей популярностью в Южной и Северной Америке. Примерами скоростных автобусных линий в США являются "Серебряная линия" (Silver Line, по сути является троллейбусной) в Бостоне и "Оранжевая линия" (Orange Line) в Лос-Анджелесе.



В Европе и Азии также имеются примеры скоростных автобусных линий. Так, метробус чрезвычайно популярен в многомиллионном Стамбуле, где имеется несколько выделенных линий движения этого вида городского транспорта.



В Астане схема BRT соединит международный аэропорт Астаны, ЭКСПО-городок, "Абу-Даби Плаза" и новый железнодорожный вокзал. Новая система, по сообщению пресс-службы аппарата столичного акима, представит собой отдельно выделенную трассу с бетонным покрытием, станции закрытого типа, оснащенные комплексом жизнеобеспечения, системами безопасности доступа и электронной оплаты, эскалаторами и лифтами.



Полосы движения автобусов BRT, отделенные от проезжей части, будут оборудованы закрытыми пассажирскими станциями с платформами на одном уровне и подземными переходами. В зависимости от назначения будут использоваться автобусы сверхбольшой провозной способности с заданным интервалом движения. Покупка и контроль проездных билетов будут осуществляться по принципу метро, что также существенно сократит время движения по маршруту и за счет посадки/высадки пассажиров. В первой очереди линии BRT, говорится в сообщении, будет построено 18 станций.

