Скоростные автобусы запустят в Астане Общество 720 Айнур Курамысова

В Астане планируется запуск новой системы скоростного автобусного транспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акимата Астаны.



"Планируется закупить новые скоростные автобусы, которые будут передвигаться по специально выделенным полосам. Полосы отделят от проезжей части и оборудуют закрытыми пассажирскими станциями. Вначале будет запущено 18 станций. Они соединят аэропорт, ЭКСПО-городок, "Абу-Даби Плаза" и новый железнодорожный вокзал. Затем их количество будет постепенно увеличиваться. Станции оснастят комплексом жизнеобеспечения, системами безопасности доступа, электронной системой оплаты (по принципу метро), эскалаторами и лифтами", - указывается в сообщении.



На участках ведутся работы по выносу инженерных сетей, в том числе сетей связи, электричества и водопровода. Кроме этого, осуществляется обустройство строительных площадок, подготовка грунта, разработка котлованов для фундаментов производственных, административных зданий. Также производятся работы по вырубке и пересадке зеленых насаждений вдоль маршрута прохождения системы по проспекту Кабанбай батыра до улицы Сыганак и на участке местоположения будущего депо.



Ожидается, что новая система скоростного автобусного транспорта сделает поездки на городском общественном транспорте более удобными и безопасными, а также улучшит организацию дорожного движения города.



