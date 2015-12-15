​Скорректировали план

И в областном, и в районном масштабах он приведен в соответствие с Новой экономической политикой и режимом строгой экономии. Предусмотрено продолжение программ диверсификации, развития малого и среднего бизнеса, транспортно-логистической и социальной инфрастуктуры. Разработаны конкретные проекты по повышению показателей занятости населения, торговли и туристской отрасли.

Основными приоритетами в масштабах региона названы социально-экономическое развитие, соблюдение правопорядка, экологических норм, эффективное использование земельных ресурсов. Запланирован дальнейший рост объемов продукции и производительности труда в обрабатывающей промышленности. Намечено увеличить инвестиции в основной капитал сельского хозяйства и производство продуктов питания.

Особое внимание будет уделяться социальной сфере. К примеру, охват детей предшкольной подготовкой составит 100%, а количество выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, трудоустроен­ных сразу после окончания учебы, вырастет почти до 70%. Продолжится целенаправленная работа по охране здоровья матери и ребенка. В число целевых индикаторов входит также повышение качества госуслуг.

Подводя итоги обсуждения, аким области Нурлан Ногаев отметил, что несмотря на внешние кризисные тенденции и оптимизацию бюджета, все задачи, поставленные перед регионом, будут выполнены.