Скотокрадов задержали быстро 632 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Полицейские по горячим следам задержали троих местных жителей, которые подозреваются в скотокрадстве. Под следствием оказались 20-летние парни, двое из которых были ранее судимы за кражи.

Сотрудники правоохранительных органов установили причастность задержанных к 9 фактам скотокрадства. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около полумиллиона тенге. Скотокрады в ночное время проникали в хозяйственные постройки и выносили по несколько овец, которых затем разделывали, а мясо продавали по низким ценам в основном в городские точки общепита.

В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли остатки туш и шкуры краденых овец. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы. Ведется следствие.



