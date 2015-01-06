Скотокрадов задержали быстро

Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Полицейские по горячим следам задержали троих местных жителей, которые подозреваются в скотокрадстве. Под следствием оказались 20-летние парни, двое из которых были ранее судимы за кражи.
Сотрудники правоохранительных органов установили причастность задержанных к 9 фактам скотокрадства. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около полумиллиона тенге. Скотокрады в ночное время проникали в хозяйственные постройки и выносили по несколько овец, которых затем разделывали, а мясо продавали по низким ценам в основном в городские точки общепита.
В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли остатки туш и шкуры краденых овец. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы. Ведется следствие.

