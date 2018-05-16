Мы привыкли считать, что рак – это заболевание людей пожилых, проживших долгую и порой нелегкую жизнь. Но все чаще на прием к врачу или сдачу анализов в онкологическую поликлинику записываются молодые девушки и парни, которым еще нет 40, а порой и 30 лет. Если брать во внимание только два прошедших года, то можно заметить закономерность: в период с 2016 по 2017 год общее число онкобольных в Казахстане снизилось с 36 813 до 35 695 человек, однако пациентов до 40 лет стало, наоборот, больше на 150 человек.

– Раньше пик заболеваемости приходился на 60–65 лет. Сейчас рак значительно молодеет. То есть до 40 лет встречаются те заболевания, которые 20 лет назад у таких возрастов вообще никогда не регистрировались. Например, рак шейки матки, легких, молочной железы, колоректальный рак. Если в начале 2000-х процент заболевших до 40 лет был минимальным – около 10–15%, то сегодня эта цифра уже подходит к 20–25% от всех онкологических больных. Но здесь отмечу, что пациенты до 14 лет также относятся к этой категории, а онкозаболевания детского возраста имеют свои особенности и некоторые из них встречаются только у детей, – рассказывает директор департамента стратегического развития Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии химиотерапевт Оксана Шатковская.

Научно доказано, что рак молочной железы, яичников, колоректальный рак развиваются при наличии BRCA-мутаций в геноме, а рак шейки матки у женщин в 99% случаев связан с наличием вируса папилломы человека (ВПЧ). Мировыми учеными проводится множество исследований для определения причин развития рака в разных направлениях, в том чис­ле на молекулярно-генетическом уровне, с целью понять, почему одни люди подвержены раковым заболеваниям, а другие – нет.

Примечательно, что в молодом возрасте может возникнуть любое онкозаболевание. Так, чаще всего у людей до 40 лет встречаются лейкозы, лимфомы, саркомы кос­тей и мягких тканей. Еще одно онкозаболевание, которое до 30– 35% случаев возникает именно в молодом возрасте, – это меланома кожи. Она связана с родинками и пигментными образованиями, которые в результате облучения, травматизации перерождаются в агрессивную форму рака, порой протекающую молниеносно: метастазы от небольшой меланомы могут быть, например, в легком и даже в головном мозге.

– Некоторые исследования доказывают, что чем моложе человек, тем активнее у него проходят восстановительные процессы, работает иммунитет, играют гормоны, и, к сожалению, агрессивнее протекает в его организме рак, так как клетки тоже делятся быст­рее. Также имеется закономерность развития онкозаболеваний и нас­ледственности, влияющей на появление рака у молодого населения. В детском и юношеском возрасте злокачественные новооб­разования могут быть связаны с неправильной закладкой органов и тканей во время беременности, генетичес­кими сбоями в организме. Предрас­положенность для развития рака в молодом возрасте возникает, например, при наличии близких родственников, у которых было онкозаболевание в анамнезе, – отмечает Оксана Шатковская.

Рак, утверждает специалист, – это многофакторное заболевание. Поэтому нельзя снимать со счетов неправильное питание, экологичес­кую ситуацию, малоподвижный образ жизни и даже применение антибиотиков. Да, доказана прямая корреляция между курением и развитием рака легкого, но есть также понятие пассивного курения, когда человек вдыхает загрязненный сигаретным дымом воздух. Триггером для запуска онкопроцессов в молодом организме могут послужить также гормональные нарушения и хронический стресс.

– Онкология страшна тем, что не проявляется симптомами. Иммунитет человека хорошо и долго борется. Проблема в том, что, к сожалению, пациенты приходят уже при наличии яркой клиничес­кой картины, уже имея, например, какие-то патологические примеси в стуле при заболеваниях кишечника, выделения из половых путей при раке шейки матки или кровохарканье при раке легкого. Злокачественные опухоли могут маскироваться под разные воспалительные процессы, например, пневмониеподобная форма рака легкого, которая долго и безрезультатно лечится у терапевтов, – говорит Оксана Владимировна.

Из-за такой поздней явки диагностируется онкология не всегда на ранней стадии. Между тем чем больше распространен процесс, тем хуже его лечить, тем меньше шансов на выздоровление. За 2017 год в среднем по Казахстану в 60% случаев онкозаболевания регистрировались на 2–3-й стадиях, около 10% – на 4-й. Самая высокая заболеваемость по республике регистрируется в Северо-Казах­станской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях, что связано с уровнем урбанизации, наличием больших производственных объек­тов, особенностями возрастного состава в регионах. А в Южно-Казахстанской и Мангистауской областях – наоборот, самый низкий показатель заболеваемости.

Но мы порой забываем главную вещь: здоровье населения – это не только забота врачей, пациент должен сознательно следить за состоянием своего здоровья. Министерством здравоохранения реализуется проект по актуализации гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. ГОБМП включает в себя возможность проведения различных обследований, позволяющих выя­вить наличие онкозаболевания или своевременно обнаружить и пролечить предопухолевую патологию.

– Расходы на терапию распрос­траненных и запущенных раков в десятки раз превосходят расходы на лечение начальных стадий, и, безусловно, само лечение занимает гораздо больше времени, повышается риск возврата заболевания и распространения на другие органы и ткани, при этом качество жизни пациента значительно ухудшается, – подчеркивает Оксана Владимировна.

Онкология – это не приговор, ее можно лечить на любой стадии. Сейчас очень многое делается, чтобы повысить раннюю диагностику для увеличения шансов полного выздоровления. Ранние стадии онкозаболеваний можно вылечить полностью. Если же «поймать» рак на уровне предопу­холевой патологии – у него не будет возможности даже развиться. Поэтому скрининги, то есть профилактические осмотры, категорически нельзя игнорировать.

– Специальных программ для выявления онкологии у молодых людей, к сожалению, не существует. Однако в связи с тем, что рак молодеет, с 2018 года был изменен декретированный возраст для проведения онкологических скрининговых обследований с 40 до 30 лет, изменена периодичность некоторых скринингов. По итогам года станет ясно, насколько эффективна эта мера, – отмечает Оксана Шатковская.

В рамках Национальной скрининговой программы любой житель Казахстана с 30 до 70 лет может пройти бесплатное обследование на рак шейки матки, с 40 до 70 лет – на рак молочной железы, с 50 до 70 лет – на колоректальный рак в своей поликлинике по месту жительства. Так, цитологический скрининг рака шейки матки проводится раз в 4 года и включает в себя забор мазка на онкоцитологию, который показывает изменения, позволяющие установить наличие опухоли или предопухолевых процессов. Женщины до 40 лет с целью исключения онкозаболевания должны хотя бы раз в год проходить УЗИ молочных желез. Причем информативность УЗИ именно в молодом возрасте высока. Скрининг колоректального рака – это проведение специального гемакульт-тес­та (iFOBT-теста), позволяющего определять наличие крови и ее компонентов в стуле.

– К сожалению, не для всех онкологических заболеваний существу­ют одобренные международными экспертами ВОЗ методики скрининга. Рак легкого стоит на первом месте среди причин смертности от злокачественных новообразований в Казахстане. Однако с ним все обстоит не так просто – нужно раз в год делать либо низкодозную компьютерную томографию (НДКТ), либо цифровое рентгенологическое исследование, так как флюорогра­фический снимок в плане диагнос­тики онкологического поражения, особенно на ранних стадиях, не всегда бывает точным, – отмечает Оксана Шатковская.

Конечно, обследования должны проводиться на регулярной основе, но каждому человеку необходимо прислушиваться к своему организму.