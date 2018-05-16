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Скрининг никто не отменял
Наталия Акопян
Мы привыкли считать, что рак – это заболевание людей пожилых, проживших долгую и порой нелегкую жизнь. Но все чаще на прием к врачу или сдачу анализов в онкологическую поликлинику записываются молодые девушки и парни, которым еще нет 40, а порой и 30 лет. Если брать во внимание только два прошедших года, то можно заметить закономерность: в период с 2016 по 2017 год общее число онкобольных в Казахстане снизилось с 36 813 до 35 695 человек, однако пациентов до 40 лет стало, наоборот, больше на 150 человек.