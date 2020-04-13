Скрипка поет, любит и утешает

– Добрый вечер, дорогие казахстанцы! Обычно мы с вами встречаемся в концертных залах, но сегодня сама жизнь диктует нам новые условия, – начала домашний музыкальный вечер Айман Кожабековна. – Тем не менее сегодня встречи становятся даже «ближе», ведь не все могут прийти в концертные залы. Министерство культуры и спорта совместно с «Казахтелекомом» организовали такой замечательный проект, благодаря которому теперь каждый вечер мы появляемся в ваших мобильных телефонах, гаджетах.

Одной из главных целей учас­тия народной артистки страны в вечернем онлайн-концерте стала духовная поддержка соотечественников. Ведь когда-то сам Петр Ильич Чайковский сказал: «Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространилась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору». Слова великого гения классического музыкального искусства процитировала признанная скрипачка, отметив, что каждый музыкант, каждый исполнитель хочет добиться аналогичного результата.

Домашнюю концертную прог­рамму Айман Кожабековна начала с лирического и душевного произведения Абая «Айттым сәлем, Қаламқас». Как известно, в нынешнем году исполняется 175 лет со дня рождения выдающегося просветителя, композитора, поэта Абая Кунанбаева. Как отметила Айман Кожабековна, ее семья имеет очень близкое отношение к семье Абая.

– Дедушка моего мужа Бекбай Байысов был другом Абая, и первые сборники стихов Абая выпускались непосредственно на его спонсорские деньги, – поделилась Мусахаджаева. – В Семипалатинске первый музей Абая был домом Бекбая Байысова.

Этот год богат на юбилейные даты. Поэтому сразу после произведения великого Абая народная артистка исполнила сочинение казахского композитора, дирижера, домбриста, педагога, народного артиста СССР Нургисы Тлендиева. Первого апреля в разных городах страны должны были пройти концерты и творческие события в рамках 95-летия со дня рождения Нургисы Атабаевича, но, как и все другие мероприятия, были, к сожалению, отменены. Тлендиев, кстати, тоже имел близкое отношение к семье Мусахаджаевых по линии ее мамы. В память о нем Айман Мусахаджаева блестяще исполнила а капелла его кюй «Аққу» в переложении для скрипки.

Далее слушатели перенес­лись в пространство итальянской музыки и услышали дивное звучание произведения «Кантабиле» Паганини. Как известно, Мусахаджаева нередко бывает в Италии и выступает там с концертами.

– Сегодня я нахожусь на связи со своими итальянскими друзьями и коллегами. Посылаю им сообщения со словами поддержки в этот непростой период, – сказала Айман Кожабековна.

Кстати, будучи ректором КазНУИ, Мусахаджаева старается идти в ногу со временем и уже ввела в практику дистанционный образовательный процесс в стенах музыкального вуза, который активно совершенствуется в эти дни.

На протяжении всего музыкального вечера народная артистка РК играла на скрипке 1732 года великого итальянского скрипичного мастера Антонио Страдивари, приоб­ретенной Государственной коллекцией уникальных инструментов Министерства культуры и спорта.

В концерте прозвучали мировые образцы классического музыкального искусства, казахские национальные произведения. Аккомпанировала Айман Мусахаджаевой заслуженный деятель РК Сара Асабаева.

Онлайн-концерт народной артистки Казахстана прослушали в прямом эфире тысячи зрителей. К трансляции подключались не только наши соотечественники, н­о и жители ряда европейских и азиатских стран, Америки. Все они – преданные почитатели таланта казахстанской скрипачки.

В финале музыкального вечера одна слушательница обратилась к Айман Мусахаджаевой с вопросом о том, как ей удается находиться в такой прекрасной физической форме. На что Айман Кожабековна ответила: «Наверное, это гены. Мама моя была спортсменкой – чемпионкой Казахстана по лыжам. Я же стараюсь заниматься специальной гимнастикой, люблю йогу». А музыкальный партнер Мусахаджаевой Сара Асабаева добавила: «Главное – доброта, духовность. Они всегда отражаются на внешности».

Хотелось бы отметить, что все участники проекта «Звез­да на карантине» – истинные профессионалы своего дела. Все вечерние концерты проходят в прямом эфире и, безусловно­, при живом звучании голосов и инструментов. Наши музыканты-классики в любой ситуации готовы выступать со стопроцентной отдачей, демонстрируя свое мастерство, виртуозное исполнение, сформировавшееся после тысяч часов репетиций и концертов международного уровня. Браво!