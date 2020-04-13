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Скрипка поет, любит и утешает
Юлия Миленькая
– Добрый вечер, дорогие казахстанцы! Обычно мы с вами встречаемся в концертных залах, но сегодня сама жизнь диктует нам новые условия, – начала домашний музыкальный вечер Айман Кожабековна. – Тем не менее сегодня встречи становятся даже «ближе», ведь не все могут прийти в концертные залы. Министерство культуры и спорта совместно с «Казахтелекомом» организовали такой замечательный проект, благодаря которому теперь каждый вечер мы появляемся в ваших мобильных телефонах, гаджетах.