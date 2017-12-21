​Скрипка Шернияза

Любовь Шашкова

Восхождение к мастерству у Шернияза Мусахана, активно продвигающего сегодня за рубежом музыкальную культуру Казахстана, началось в родном Алматы под руководством педагогов Софьи Затуринской и профессора Республиканской специализированной музыкальной школы для одаренных детей Нины Патрушевой. Первый свой Гран-при в возрасте 9 лет он получил на республиканском конкурсе юных музыкантов.

А вот шанс оказаться на большой сцене ему дал выдающийся скрипач Владимир Спиваков, когда во время гастролей в Алматы камерного оркестра «Виртуозы Москвы» в мае 2003 года провел мастер-классы. Маэстро высоко отозвался о способностях Шер­нияза, подарил ему скрипку и рекомендовал в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории им. П. Чайковского. Во время учебы в Москве Шернияз был стипендиатом Фонда Владимира Спивакова.

Если сегодня назвать те прес­тижные конкурсы, которые выиграл Шернияз Мусахан за годы учебы в Москве, а затем в Лозанской консерватории (Швейцария) и Флорентийской высшей школе музыки (Италия), перечислить те залы, где он солировал, то даже человеку несведущему будет понятно, какой напряженный и упорный труд стоит за достижениями, прославившими казахского скрипача. Шернияз Мусахан – лауреат I Мос­ковского международного конкурса скрипачей им. Д. Ойстраха, он первым из Центральной Азии стал лауреатом престижнейшего конкурса молодых скрипачей имени Кароля Липинского и Генрика Венявского в Польше. Его скрипка звучала на сценах Большого теат­ра (Москва), Мариинского театра (Санкт-Петербург), Дворца Хофбург (Вена), Концертного зала Моцартеум (Зальцбург), в Концертном зале им. П. Чайковского, в храме Христа Спасителя, концертном зале Павла Слободкина.

Как солист Шернияз Мусахан выступал с Московским государственным симфоническим оркест­ром, Лондонским королевским филармоническим оркестром, симфоническим оркестром Варнинской филармонии (Польша), с оркестрами Астаны и Алматы. О яркой и выразительной игре Шернияза Мусахана отзывались выдающиеся скрипачи современности: Захар Брон, Владимир Спиваков, Лиана Исакадзе, Леонидас Кавакос, Павел Верников и другие.

В начале 2015 года, в 21 год, Шернияз Мусахан был назначен художественным руководителем камерного оркестра «Молодые солисты Евразии» – Young Eurasian Soloists (YES). В его состав вошли уже известные своим ярким творчеством музыканты: Алексей Осипов из России, Нао Шамото из Японии, Себастьян Браун из Швейцарии, Джорджио Кинничи из Италии, Яна Озолина из Латвии, Джульет Ковальски из Франции и другие. Соз­дание нового камерного оркестра стало событием в музыкальном мире. И первый его презентационный концерт Шернияз Мусахан организовал в Алматы, в концертном зале Казахской государственной филармонии им. Жамбыла. Он был посвящен 175-летию Петра Чайковского. В октябре того же года с большим успехом прошли концерты оркестра в Цюрихе и Берне. Последовало и еще одно высокое профессиональное признание: художественному руководителю Young Eurasian Soloists Шерниязу Мусахану вручается швейцарская премия Kiefer Hablitzel Prix.

Впервые приглашенный в январе 2016 года для участия в музыкальном фестивале в городе Гштаад (Швейцария) оркестр имел столь большой успех у искушенной публики, что стал базовым оркестром этого известного ежегодного фестиваля под патронатом принцессы Монако Каролин Мюрат. Знаковым для коллектива стал и музыкальный фестиваль в Сьоне (Швейцария)…

Сегодня оркестр Young Eurasian Soloists выступает с концертами по всей Европе, но, по словам Шернияза Мусахана, особую радость у него вызвал тот большой интерес, с которым любители музыки встретили недавно прошедший концерт в Брегенце (Австрия), где оркестр YES исполнил программу из произведений казахстанских композиторов.

Сам скрипач недавно выступил в Алматы в заключительном концерте Camerata Gala, посвященном 20-летию оркестра «Камерата Казахстана». По замыслу художественного руководителя и основателя оркестра Гаухар Мурзабековой, там собрались наши блестящие музыканты, прославившиеся за рубежом: Амир Тебенихин, Шернияз Мусахан, Ержан Кулибаев, Зауре и Галия Жаровы, Владимир Дё, Еркебулан Сапарбаев, Каламкас Джумабаева, Ольга Калько, Ляззат Абдуллина…

– Это своеобразная демонстрация достижений Казахстана в области культуры в новом поколении, созвездие ярких, абсолютно разных индивидуальнос­тей, снискавших успех далеко за пределами своей родины, вызывающих чувство патриотизма и восхищения, – отметила народная артистка РК Гаухар Мурзабекова.

Действительно, успех наших музыкантов за рубежом – это и есть продвижение наших культурных достижений в мире, это и есть успех всего суверенного Казахстана. И творческая деятельность замечательного скрипача Шернияза Мусахана, а теперь и руководимого им оркестра «Молодые солисты Евразии» – яркое тому подтверждение. Скрипка Шернияза вдохновенно рассказывает миру о родной стране.

