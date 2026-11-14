Нынешний аграрный сезон выдался для земледельцев Костанайщины довольно неплохим, особенно если учитывать жаркое и засушливое лето. Осень также оказалась скупа на осадки. И хотя убрать выращенное удалось своевременно и без потерь, валовый сбор зерна нынче оказался несколько скромнее прошлогоднего. В общей сложности по области было намолочено чуть больше 6 млн тонн против почти 7 млн тонн в 2025-м. Снижение урожайности, как нетрудно догадаться, связано с летними погодными условиями, причем как на севере, так и на юге региона.

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– Аномальная жара под 40 градусов в июле отрицательно сказалась на формировании урожая, вследствие чего фактическая отдача нивы оказалась ниже ожидаемой. Если в прошлом году по нашему району она составляла 16,4 центнера с гектара, то в этом – 13, – сообщил аким Денисовского района Руслан Катпаев.

В то же время высокая солнечная активность и засушливые условия способствовали накоплению клейковины в пшенице, вследствие чего специалис­тами отмечается улучшение качественных показателей зерна.

Из поступивших на элеваторы объемов мягкой пшеницы к третьему классу отнесено 63,6%. Из них больше половины – с клейковиной выше 28%. Для сравнения: в 2025-м пшеницы третьего класса было 52%, из которых с высоким содержанием клейковины – лишь 20%.

Немаловажную роль в выращивании и сборе урожая играет техническая оснащенность фермерских хозяйств, позволяя не только оптимизировать процессы, но еще и повышать эффективность и качество продукции. За пос­ледние годы в области существенно обновился парк сельхозтехники. Только в нынешнем году аграриями приобретено 536 тракторов и 342 зерноуборочных комбайна.

– Мы понимаем, что один из залогов получения хорошего урожая – ежегодное обновление сельхозтехники и оборудования, что позволяет выполнять все агротехнические работы в оптимальные сроки. Сегодня оснащенность нашего хозяйства машинно-тракторным парком составляет 62 единицы техники. За последние два года приобретено три комбайна, три жатки, плуги и сеялки на 320 миллионов тенге. При этом 90 миллионов тенге возвращено государством в виде субсидий, – сообщила замглавы КХ «Агатаев» Динара Агатаева.

Наравне с полевыми работами текущего года в летне-осенний период заложена основа для урожая будущего года. Засыпано 515,4 тыс. тонн семян, подготовлено 759,6 тыс. га паровых полей, внесено 434 тыс. тонны удобрений.