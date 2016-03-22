​Скрупулезная подготовка, высокая явка

Председатель избирательной комиссии Оренбургской области Александр Нальвадов отметил, что выборы в области прошли без нарушений избирательного законодательства, люди голосовали свободно, в соответствии с принципами избирательного права. Стоит отметить, что в регионе за ходом выборов наблюдали 9 представителей миссии стран СНГ. Две группы работали в Каргалинском, Мартукском районах. По их наблюдениям активность в этих районах, несмотря на погодные условия, была весьма высокой. Важно то, что для избирателей были созданы все условия для обеспечения их гражданского права, свободного волеизъявления.

О высоком уровне подготовки выборов также говорил на пресс-конференции международный наблюдатель, замес­титель председателя избирательной комиссии Оренбургской области РФ Павел Хомцов. Он сказал, что избирательной системе в РК уделяется большое внимание. Ни на одном участке не было жалоб и замечаний на работу комиссии.