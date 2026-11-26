Среди бескрайних просторов и скал Устюрта вдали от человеческих глаз продолжается удивительная жизнь дикой природы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqormany

Фото: Qazaqormany

Фотоловушки, установленные на территории Устюртского государственного природного заповедника, фиксируют уникальные моменты из жизни животных в естественной среде.

В объективы камер попали:

Устюртский архар – дикий баран, свободно передвигающийся по крутым скалам и каменистым участкам.

Джейран – быстрый и осторожный обитатель пустынных ландшафтов.

Каракал – редкий хищник, отличительной особенностью которого являются длинные черные кисточки на ушах.

Переднеазиатский леопард – один из самых редких хищников Устюрта, неоднократно зарегистрированный фотоловушками.

Волк, лисица и шакал – хищники, хорошо приспособленные к условиям пустынь и полупустынь.

Кроме того, камеры зафиксировали беркутов, степных орлов, черных грифов и кекликов.

Для ученых каждый такой кадр – ценный научный материал, позволяющий изучать поведение животных, их распространение и особенности жизни в естественной среде.