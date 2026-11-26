Среди бескрайних просторов и скал Устюрта вдали от человеческих глаз продолжается удивительная жизнь дикой природы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqormany
Фотоловушки, установленные на территории Устюртского государственного природного заповедника, фиксируют уникальные моменты из жизни животных в естественной среде.
В объективы камер попали:
Устюртский архар – дикий баран, свободно передвигающийся по крутым скалам и каменистым участкам.
Джейран – быстрый и осторожный обитатель пустынных ландшафтов.
Каракал – редкий хищник, отличительной особенностью которого являются длинные черные кисточки на ушах.
Переднеазиатский леопард – один из самых редких хищников Устюрта, неоднократно зарегистрированный фотоловушками.
Волк, лисица и шакал – хищники, хорошо приспособленные к условиям пустынь и полупустынь.
Кроме того, камеры зафиксировали беркутов, степных орлов, черных грифов и кекликов.
Для ученых каждый такой кадр – ценный научный материал, позволяющий изучать поведение животных, их распространение и особенности жизни в естественной среде.