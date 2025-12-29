Фигуранта дела о январских беспорядках экстрадировали из Грузии

Дана Аменова
Подозреваемый несколько лет находился в международном розыске

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и НЦБ Интерпола при содействии МИДа РК из Грузии экстрадировали гражданина России, причастного к январским событиям 2022 года, сообщает Kazpravda.kz 

Он подозревается в том, что в январе 2022 года в Алматы принимал активное участие в массовых беспорядках, похищениях граждан, насильственном завладении их имуществом.

Фигурант более трех лет скрывался от правосудия и находился в международном розыске.

«В сентябре текущего года он был задержан в Грузии и по запросу Генпрокуратуры был экстрадирован в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений было предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества», – говорится в публикации.

Напомним, сотрудники Генпрокуратуры и АФМ ранее экстрадировали из Грузии гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности. 

