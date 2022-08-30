Общество
Скульптура красноармейца Петрухи из фильма «Белое солнце пустыни» встречает гостей у ворот дома жителя Петропавловска Бауржана Кульжанова
Андрей Кратенко

Восток – дело тонкое, Петруха!

Скульптура красноармейца Петрухи из фильма «Белое солнце пустыни» встречает гостей у ворот дома жителя Петропавловска Бауржана Кульжанова.

Когда-то Бауржан Ниязович работал начальником таможни Северо-Казахстанской области, это и объясняет появление в его доме не только Петрухи, но и фотографий актера Павла Лус­пекаева в образе Верещагина, известного своей знаменитой фразой: «Я мзду не беру, мне за державу обидно!».

Кроме Петрухи, Бауржан Кульжанов установил на пус­тыре возле своего дома поч­ти три десятка памятников деятелям советской эпохи и выдающимся спортсменам Казахстана, посадил почти сто елей в память об известных людях Северо-Казахстанской области. А к столетию общества «Динамо» он планирует завершить создание Аллеи истории спорта – по крайней мере, олимпийский мишка в майке с надписью «Динамо» уже стоит в центре мемориального сквера.

Бауржан Кульжанов и сам –исторический человек. Полковник таможенной службы на пенсии, почетный гражданин Петропавловска, мастер спорта по вольной борьбе и қазақша күрес, почетный президент Федерации вольных видов борьбы. В 1974 году он победил в конкурсе «А ну-ка, парни!». В составе официальных делегаций побывал на семи олимпиадах и видел улетающего в небо олимпийского Мишку в Москве летом 1980 года.

Олимпийского мишку-динамовца по заказу Бауржана Кульжанова сделала скульптор Светлана Брютова. Она же –автор других скульптур. Но вот бюст Феликса Дзержинского, считаю­щегося основателем спортивного общества «Динамо», ваяли художники из колонии.

– Не очень удачный бюст, – соглашается Бауржан Ниязович. – Видимо, они специально его таким страшным сделали – заключенные не любят Дзержинского. Но пусть и Дзержинский стоит здесь. Сохранил я и скульп­туру Ленина, которая когда-то высилась возле мясокомбината (теперь на его месте – капитан Врунгель). Все, что здесь есть, – это наша история! Историю нужно уважать. Я был во Франции. Видел памятники Наполеону. Никому в голову там не приходит разрушать и забывать свое прошлое.

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Скульптура красноармейца Петрухи из фильма «Белое солнце пустыни» встречает гостей у ворот дома жителя Петропавловска Бауржана Кульжанова
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