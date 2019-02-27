Скупщик краденого несколько раз ударил полицейского ножом в Алматы
Лаура Тусупбекова
Пытаясь скрыться от преследования скупщик краденого несколько раз ударил ножом полицейского в Алматы, передает Kazpravda.kz.
Как сообщила пресс-служба департамента полиции Алматы, семь скупщиков краденного промышляли в торговом доме "Мега Тау", где имели торговые точки.
"Мы стали отрабатывать оперативные сведения. У семерых торговцев изъяли краденые сотовые телефоны. Один из подозреваемых при задержании попытался скрыться. На пересечении улиц Желтоксан и Жибек жолы путь его Toyota Camry был блокирован, тогда он подался в бега пешком. Во время захвата подозреваемый ранил сотрудника полиции, дважды ткнув его ножом в жизненно важные органы. Бойца спас бронежилет, ранения оказались не проникающими. Как ни старался злоумышленник, его попытка бежать не увенчалась успехом, он был обезврежен. 27-летний гр. Е. водворен в изолятор временно содержания. Ему инкриминируются сразу два преступления: ст. 380 УК РК – применение насилия в отношении представителя власти и ст. 196 УК РК – скупка краденного", – сообщил начальник управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы Есен Искаков.
По результатам спецоперации в полиции сообщили и об "улове". На рабочем месте скупщика в ТД "Мега Тау" обнаружено и изъято 198 сомнительных сотовых телефонов, в автомашине фигуранта найдены еще 10 мобильников, а на месте своего проживания он хранил еще 35 мобильных устройств и ноутбуков. Принадлежность и происхождение изъятых предметов будет детально проверена в ходе дальнейшего расследования.