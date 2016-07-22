Происшествия
Скупщик краденых мобильных телефонов задержан в Алматы
Ксения Воронина
В Алматы задержан скупщик краденых мобильных телефонов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Исходя из рабочей версии сотрудников криминальной полиции, 26-летний мужчина, возможно, неоднократно промышлял скупкой краденого. По крайней мере, задержан он был с поличным при приобретении за 10 тысяч тенге ворованного сотового телефона.

"Причем он знал о том, что мобильник был добыт продавцом криминальным путем. Это подтверждают данные, полученные нами вследствие оперативных и специальных мероприятий. Предыстория преступления такова: несколько дней назад сотрудниками нашего подразделения в общественном транспорте был задержан молодой человек, похитивший несколькими минутами ранее у пассажирки мобильный телефон.

Подозреваемый сразу же пошел на контакт со следствием и в своих показаниях уточнил, что данным видом противоправных действий занимается не впервые. По словам мужчины, преступную добычу, а это, как правило, сотовые телефоны, он сбывал по заниженной цене некоему Марату. После разработки плана разоблачения скупщик был задержан", – рассказал подробности дела начальник управления криминальной полиции ДВД Алматы подполковник полиции Жанболат Зиадин.

Между тем в управлении дознания ДВД Алматы, в производстве которого находятся материалы уголовного дела, разъяснили дальнейшую процессуальную перспективу.

"Гражданину Е. инкриминируется преступление, предусмотренное статьей 196 УК РК, – приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем. Состав деяния относится к категории уголовных проступков. В целях обеспечения производства задержанный в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. Вся неопровержимая доказательная база, включая данные результатов спецмероприятий, приобщена к материалам уголовного дела. С ее учетом подозреваемый признался в содеянном и дает показания", – информировал начальник управления дознания ДВД Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.

Напомним, что ранее глава МВД РК Калмуханбет Касымов заявил, что решить вопрос краж сотовых телефонов поможет использование только легальных аппаратов.

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