​Скверы украшают город

Свежий выпуск
277
Любовь Доброта

В городе идет процесс озеленения. Превратить Туркестан в зеленую зону призвал аким области Умирзак Шукеев, обратившись к чиновникам и горожанам с призывом активнее сажать деревья. Только на въезде в город уже высажено 10 тыс. саженцев.

В приоритете озеленителей – павлония. Это одно из самых быст­рорастущих в мире деревьев, побеги которого за год увеличиваются до 5 метров. По словам специалис­тов, при хорошем уходе в течение 5 лет оно будет достигать 20–25 мет­ров, после чего будет ­расти уже в ширину.

Первый в регионе питомник по выращиванию павлонии в прошлом году появился в Сарыагашском районе Туркестанской области. Его на свои средства заложил один из предпринимателей, оценив красоту, качественную древесину дерева, которое называют «сапфировым» или «деревом императрицы», равно как и перспективы озеленения павлонией. Отсюда саженцы ­доставляют во все концы региона. Но вскоре такой же питомник появится в Туркестане.

– Нужно как можно больше сажать такие виды деревьев, как павлония. В дальнейшем мы должны построить специальный питомник для этого. Климат южных регионов очень благоприятен для выращивания этих деревьев, – поставил задачу Умирзак Шукеев.

Под озеленение в Туркестане и вокруг него уже отвели 488 га. Массовая посадка деревьев поз­волит уменьшить ветры и снизить летний зной, благоустроить территорию. Чтобы прогулки по городу стали комфортнее, предполагается заложить 10 парков и скверов. Они появятся при въезде в город, на центральных улицах и окраинах. Для этого на основных улицах определены подходящие земельные участки общей пло­щадью 172,2 га.

Появится сквер и на улице Б. Саттарханова, которая расположена на въезде в город со стороны Шымкента. Параллельно предполагается очистить и обустроить Гребной канал, расположенный вдоль улицы, и на 3 га построить благоустроенные автопарковки, чтобы горожане могли приезжать сюда на отдых. В сквере появятся фонтаны и цветочные клумбы, его украсят малые архитектурные формы.

Преобразится также площадь государственных символов, которая уже стала излюбленным местом отдыха туркестанцев, ее логически продлят зеленые зоны новых скверов.

Популярное

Все
Казахский язык будет жить и процветать, если…
Костанайский школьник получил авторское право на разработку обучающей программы по информатике
Вместе строить справедливый Казахстан
Для Кызылорды выделят почти полтора миллиарда тенге на покупку в 2023 году 150 современных автобусов
Остались Казахстан и Германия
«Сходим с ума от волнения» – так описывают свои переживания жители 23-го района Усть-Каменогорска, отправляя детей в школу
Критическая паводковая ситуация может сложиться на юге страны к концу зимы
Девять штрафов на миллионы тенге начислены экологами в адрес компании «Севказэнерго»
Бюджет страны начинается с бюджета двора
Наследие Мустафы Шокая
И мясо замерзло, и сами дрожат
Почти 6 млн тенге выудили мошенники у доверчивого жителя Семея
Нужно выпускать пар, но законно
Коляда накануне Рождества
Господдержка в один клик
Безопасный волкодав
Когда в дом приходит счастье
Готовь дамбы зимой
Гостей встречает Толе-би
Наращивая уровень газификации
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Автомобиль сбил четверых пешеходов в Темиртау
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК реорганизовали
Автомобиль провалился под лед на Капшагайском водохранилище
Два закона о растительном мире подписал президент
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Два авто сгорели в гараже в Семее
Пошел на горящий фонарь: астанчанин чудом выбрался из снежного плена
Самолет, летевший из Ташкента в Алматы, попал в зону сильной турбулентности: есть пострадавшие
В Казахстане усилят ответственность за экологические правонарушения и проявления вандализма
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Коммунальная ломка
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Частник эффективнее
Свежий выпуск
Вместе строить справедливый Казахстан
Свежий выпуск
Нужно выпускать пар, но законно
Свежий выпуск
Время скоротечно

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]