​Скверы украшают город

В городе идет процесс озеленения. Превратить Туркестан в зеленую зону призвал аким области Умирзак Шукеев, обратившись к чиновникам и горожанам с призывом активнее сажать деревья. Только на въезде в город уже высажено 10 тыс. саженцев.

В приоритете озеленителей – павлония. Это одно из самых быст­рорастущих в мире деревьев, побеги которого за год увеличиваются до 5 метров. По словам специалис­тов, при хорошем уходе в течение 5 лет оно будет достигать 20–25 мет­ров, после чего будет ­расти уже в ширину.

Первый в регионе питомник по выращиванию павлонии в прошлом году появился в Сарыагашском районе Туркестанской области. Его на свои средства заложил один из предпринимателей, оценив красоту, качественную древесину дерева, которое называют «сапфировым» или «деревом императрицы», равно как и перспективы озеленения павлонией. Отсюда саженцы ­доставляют во все концы региона. Но вскоре такой же питомник появится в Туркестане.

– Нужно как можно больше сажать такие виды деревьев, как павлония. В дальнейшем мы должны построить специальный питомник для этого. Климат южных регионов очень благоприятен для выращивания этих деревьев, – поставил задачу Умирзак Шукеев.

Под озеленение в Туркестане и вокруг него уже отвели 488 га. Массовая посадка деревьев поз­волит уменьшить ветры и снизить летний зной, благоустроить территорию. Чтобы прогулки по городу стали комфортнее, предполагается заложить 10 парков и скверов. Они появятся при въезде в город, на центральных улицах и окраинах. Для этого на основных улицах определены подходящие земельные участки общей пло­щадью 172,2 га.

Появится сквер и на улице Б. Саттарханова, которая расположена на въезде в город со стороны Шымкента. Параллельно предполагается очистить и обустроить Гребной канал, расположенный вдоль улицы, и на 3 га построить благоустроенные автопарковки, чтобы горожане могли приезжать сюда на отдых. В сквере появятся фонтаны и цветочные клумбы, его украсят малые архитектурные формы.

Преобразится также площадь государственных символов, которая уже стала излюбленным местом отдыха туркестанцев, ее логически продлят зеленые зоны новых скверов.