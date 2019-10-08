​Сквозь дым и пламя

В соревнованиях приняли участие звенья газодымозащиты. Как пояснили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям Восточного Казахстана, помимо хорошей физической подготовки, бойцы этих подразделений должны уметь работать в специальном снаряжении, при высокой температуре и практически нулевой видимости. И при этом должны уметь действовать в команде.

– Первый этап включал соревнования по поиску и спасению пострадавших, – рассказали в департаменте. – Каждое из звеньев в аппаратах на сжатом воздухе поднималось по автолестнице на пятый этаж учебной башни, вело поиск пострадавшего и с помощью спасательной веревки спускало его вниз. Самым сложным испытанием была работа в дымокамере. От бойцов требовалось пройти по лабиринту, обнаружить условный очаг пожара и потушить. При этом у каждого звена был свой маршрут.

Кроме того, в соревнования вошли этапы боевого развертывания от автоцистерны с подачей воды, а также тушение пламени струей воды. Внимательно жюри оценивало работу постовых – бойцов, отвечающих за жизнь и безопасность своих товарищей. Им нужно точно рассчитать время нахождения звена в задымленной зоне и предупредить о моменте, когда следует вернуться.

– Больше всего человеческих жизней спасают именно пожарные газодымовой защиты, – отметил заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС Азамат Мукашев. – Не каждый сумеет преодолеть крайне высокую температуру и практически нулевую видимость. Мы проводим соревнования, на которых нет и не может быть проигравших. Все участники обязаны преодолеть установленные нормативы и подтвердить готовность слаженно действовать в реальных условиях.