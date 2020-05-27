​Сквозь огонь, воду и медные трубы

Галия Шимырбаева

По степени значимости Taurus принято считать кас­кадерским «Оскаром». Этой престижнейшей наградой отмечают лучших каскадеров, постановщиков и экшн-специалистов со всего мира в нескольких категориях: трюки с огнем, высотные трюки, работа с автотранспортом, сцены с драками, специальные трюки, трюки со столкновением, трюки среди женщин и др.

Команда Жайдарбека Кунгужинова включена в шорт-лист премии в номинации «Лучшая постановка трюков в иностранном фильме» за работу в историческом фильме «Томирис» режиссера Акана Сатаева.

«Награда Taurus World Stunt Awards вручается незамеченным героям киноиндустрии, лучшим в мире трюковым профессионалам. Они рискуют своей жизнью, выполняя самые смелые трюки, которые вызывают волнение у публики», – говорится на официальном сайте премии.

Кроме фильма «Томирис», в номинации «Лучшая постановка трюков в иностранном фильме» представлены картины «Спасти Ленинград» (Россия), постановщик трюков Сергей Головкин, и «Захар Беркут» (Украина), постановщик трюков Павел Авилов, а также фильмы «Первый король Рима» (Италия) и «Касабланка» (Египет).

«Для нас огромная честь быть отмеченными вместе с нашими коллегами – мегапрофессионалами», – написал на своей странице в соцсети Жайдарбек Кунгужинов.

Церемония награждения лучших профессионалов мира за выдающиеся трюковые представления в художественных фильмах проводится ежегодно начиная с 2001 года в Лос-Анджелесе (США). В нынешнем году она была запланирована на 9 мая. Однако из-за пандемии коронавируса была перенесена на неопределенный срок.

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