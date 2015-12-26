Сквозь пламя пожара

Указом Президента медалями «Ерлігі үшін» награждены сотрудники дорожно-патрульной полиции УВД Кентау старший сержант Берик Керимбеков и сержант Марат Джангузиев. Оба сотрудника правоохранительных органов проявили героизм, оперативность и профессионализм при спасении людей из горящего дома.
Пожар вспыхнул в ночь с 13 на 14 июня в пятиэтажке, жильцы которой спали. Прибывшие на место происшествия полицейские, несмотря на полыхающий огонь, не раздумывая бросились на помощь. Они выламывали двери квартир и выносили людей на руках. Некоторых эвакуировали через окна по пожарной лестнице.
Берик Керимбеков, надев противогаз, поднялся в квартиру на 5-м этаже, откуда вынес из огня двух женщин. Разгоревшееся пламя не стало преградой на его пути. Старший сержант полиции вернулся в квартиру еще раз, узнав, что там находится двухлетняя девочка. В это время Марат Джангузиев, взобравшись по пожарной лестнице на 4-й этаж, спас задыхающихся от дыма и огня шестерых человек. Из них трое были детьми, которые от отчаяния уже собирались выпрыгнуть из окна.
Как отметил, вручая государственные награды, генерал-майор полиции Аскар Оспанов, этот героический поступок полицейских еще раз доказывает, что в департаменте внутренних дел Южно-Казахстанской области служат мужественные сотрудники, готовые в любую минуту прийти на помощь людям. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и в честь Дня Независимости поощрены более 30 сотрудников полиции региона.
7 крупных предприятий восстанавливают подачу тепла в Экибастузе
Золотые медали международного турнира завоевали казахстанские боксеры
Стало известно, когда подключат все дома экибастузцев к отоплению
Как снизить цены на продукты: в правительстве предложили новые схемы работы стабфондов
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Закон Республики Казахстан
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
Локдаун возвращается в Китай
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
Полиция прокомментировала митинг в столице
Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы-Усть-Каменогорск
Авария на ТЭЦ в Экибастузе: к жителям обратились за помощью
Второй котёл вышел из строя на ТЭЦ Жезказгана
Аргентина одержала первую победу над Мексикой. Месси забил гол
Как в Экибастузе спасают от холода пациентов больниц
Проект по разведению сайгаков в полувольных условиях инициирован на равнине Бетпақ Дала
При столкновении двух автобусов скончался водитель в Караганде
Два автомобиля провалились под лед близ Караганды
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев
42 градуса мороза и леденящий ветер: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
В ВКО спасли дальнобойщиков от замерзания
Новый праздник появился в Казахстане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео