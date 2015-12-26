Сквозь пламя пожара Статьи Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Указом Президента медалями «Ерлігі үшін» награждены сотрудники дорожно-патрульной полиции УВД Кентау старший сержант Берик Керимбеков и сержант Марат Джангузиев. Оба сотрудника правоохранительных органов проявили героизм, оперативность и профессионализм при спасении людей из горящего дома.



Пожар вспыхнул в ночь с 13 на 14 июня в пятиэтажке, жильцы которой спали. Прибывшие на место происшествия полицейские, несмотря на полыхающий огонь, не раздумывая бросились на помощь. Они выламывали двери квартир и выносили людей на руках. Некоторых эвакуировали через окна по пожарной лестнице.



Берик Керимбеков, надев противогаз, поднялся в квартиру на 5-м этаже, откуда вынес из огня двух женщин. Разгоревшееся пламя не стало преградой на его пути. Старший сержант полиции вернулся в квартиру еще раз, узнав, что там находится двухлетняя девочка. В это время Марат Джангузиев, взобравшись по пожарной лестнице на 4-й этаж, спас задыхающихся от дыма и огня шестерых человек. Из них трое были детьми, которые от отчаяния уже собирались выпрыгнуть из окна.



Как отметил, вручая государственные награды, генерал-майор полиции Аскар Оспанов, этот героический поступок полицейских еще раз доказывает, что в департаменте внутренних дел Южно-Казахстанской области служат мужественные сотрудники, готовые в любую минуту прийти на помощь людям. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и в честь Дня Независимости поощрены более 30 сотрудников полиции региона.

