Сквозь призму верховенства права

Однократный семилетний срок президентских полномочий оптимален для Казахстана.

Он позволяет реализовать инициа­тивы Президента и не допус­тить излишней концентрации власти на долгий срок в одних руках, считает депутат Мажилиса Парламента, член депутатской группы «Жаңа Қазақстан» Канат Нуров.

– По поправкам в Конституцию по семилетнему однократному сроку президентских полномочий в Мажилисе шла очень напряженная работа, – рассказал Канат Нуров в беседе с политологом Газизом Абишевым на его YouTube-канале. – Но нам необходимо было принять эту норму быстро, так как этого требовало казахстанское общество.

Также введение данной нормы – политически и стратегически верный шаг. При этом необходимо было внести поправку в Конституцию таким образом, чтобы следующий глава государства не мог легко «отыграть ее назад».

– Новая норма внесена в неизменную часть Конституции, то есть ее можно поменять, но это непросто, – подчеркнул депутат. – Когда Конституцию называют Основным законом, то на самом деле лукавят. Конституция – это нормативный общественный договор о том, как будет устроено государство. В ней говорится о том, как мы будем создавать законы, как они будут исполняться и так далее. То есть Конституция – это политико-правовое явление.

Поэтому, если большинство граждан соберется, оно, конечно, сможет внести поправку, но есть 91 статья, где говорится, что однократное президентство – это норма в неизменной час­ти Конституции. И даже если решением большинства будет изменена указанная статья, то этому большинству придется нарушить Конституцию. Вряд ли третий или следующий президент пойдет на такой большой риск.

Мажилисмен согласился с утверждением, что в Казахстане пока достаточно слабое гражданское общество, в результате воп­росы права и закона решаются не всегда в демократическом поле. Но депутат уверен: в будущем это общество будет прогрессировать и становиться все более влиятельным.

А наличие сильного гражданского компонента – залог того, что норма об однократном сроке будет надежно защищена от изменения.

Суть демократического государства, по словам депутата, состоит в том, чтобы было верховенство права, а не верховенство закона.

– Право выше законодательства, которое является лишь нормативным выражением идеи права. Бывают такие ситуации, когда при политическом строе «республика» действует авторитарный или даже тоталитарный режим. Да, большинство часто принимает ошибочные решения, это не моя идея, об этом говорили многие антиутописты, от Оруэлла до Хаксли. Большинство может часто нарушать права человека, и мы не можем называть такой режим демократическим. То есть решать может большинство, но при этом не должны нарушаться права человека. Демократия – это не только власть большинства, но и защита человеческих прав, – убежден мажилисмен.

Говоря о президентском сроке, он также отметил, что в мире наиболее распространенный вариант – два срока по четыре года или два по пять лет, то есть максимальный срок нахождения на президентском посту – 10 лет.

– Это международная практика, существующая во многих странах, – два относительно коротких срока президентских полномочий, – уточнил Канат Нуров. – Но при такой модели есть опасность популизма. В течение первого срока человек думает в первую очередь о том, чтобы переизбраться на второй, руководствуется данной идеей при принятии решений и выдвижении инициатив. Чтобы избежать такого перекоса, мы вводим однократный срок. Но он должен быть достаточно продолжительным. Семь лет – оптимальный срок, чтобы избранный Глава государства мог реализовать свои идеи и инициативы.