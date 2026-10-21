Сквозь сито плей-офф

Мужская команда уверенно первенствовала в группе 1, поочередно обыграв Филиппины (3:0) и Шри-Ланку (3:1). Для попадания в восьмерку сильнейших нашим парням надо одержать две победы в сетке плей-офф. В это же время женская сборная стала второй в группе 3: после убедительной победы над Мальдивами (3:0) последовала досадная осечка в матче с Ираном (2:3). Теперь девушкам предстоит пройти три раунда на выбывание.

Напомним, шесть топ-сборных континента вышли в 1⁄4 финала напрямую, а за оставшиеся две путевки развернулась нешуточная борьба.