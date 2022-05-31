Сквозь струны столетий

У памятника легендарной исполнительницы Дины Нурпеисовой прошла первая в столице ярмарка кюев.

Имя Дины Нурпеисовой – композитора-кюйши, виртуозно исполнявшей самые сложные композиции и проложившей дорогу к сердцам слушателей на века вперед, известно всем казахстанцам. Ее путь к славе был непрос­тым, но народная любовь оказалась крепкой и вечной. Хрупкую женщину с тонкими пальцами, еще девочкой получившей бата (благословение) от самого Курмангазы и учившейся у него игре на народном инструменте, помнят и любят до сих пор.

В столице в прошлом году накануне Дня домбры на улице ее имени – кюйши Дина – был открыт памятник легендарной исполнительнице. С тех пор этот квадрат стал излюбленным местом горожан, особенно часто можно встретить молодые влюбленные пары.

Не случайно именно здесь и состоялась ярмарка домбры, организованная республиканским фондом «Күй анасы» совместно с Управлением по делам молодежи акимата г. Нур-Султана.

На звуки домбры, которые доносились в яркий, солнечный день далеко за пределами улицы, собрались не только многочисленные жители близлежащих районов, но и порядка 100 домбристов, пожелавших принять участие в столь необычном и зрелищном мероприятии. Участники ярмарки продемонстрировали свои навыки владения этим уникальным инструментом. Лучшим артистам вручили призы – домбру и сборник кюев Дины Нурпеисовой.

– Наша главная цель – популяризация национального музыкального искусства среди молодежи. Ярмарка домбры прошла в первый раз, но мы надеемся, что она станет доб­рой традицией и привлечет к самому народному музыкальному инструменту еще больше внимания и желающих овладеть искусством игры на нем, – отметил руководитель республиканского фонда «Күй анасы» Толеген Куанышев.

В ходе мероприятия общественные деятели и представители искусства возложили цветы к памятнику Дины Нурпеисовой и посадили деревья в сквере.