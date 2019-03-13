​Сквозь тернии к звездам

Притяжение Земли



Обдуваемые солнечным вет­ром, разгоняющимся до скорости 300–1 200 км/с, спутники KazSat-2 и KazSat-3 делают свою работу на высоте 36 тыс. км от поверх­ности Земли. В межпланетной среде искусственный спутник практически беззащитен в череде различных физических факторов. Помимо температурных колебаний от плюс 123 градусов до минус 60 градусов, невидимые силы норовят сбить космичес­кие аппараты с верного пути. Гравитацию называют слабейшим взаимодействием между материальными телами. Тем не менее на спутники действует периодически меняющаяся сила притяжения Земли, время от времени тянет к себе Луна. А Солнце и вовсе кипящий вулкан, который каждую секунду испус­кает мощное излучение протонами, нейтронами, электронами, гамма-, бета- и альфа-частицами и тоже влияет своей колоссальной массой. Тем временем потоки заряженных частиц бомбардируют KazSat-2 и KazSat-3.

Другую опасность представляют собой такие же спутники, в том числе аппараты, уже отключенные и пополнившие ряды космического мусора. Чтобы уберечь своих подопечных от столкновения, специалисты центра управления полетами применяют маневры уклонения. Представьте себе горнолыжника, вынужденного уклоняться от «чайников», не разбирающих дороги на склоне горы. Только неуправляемые космические аппараты на орбите летят со скоростью артиллерийского снаряда.

Руководитель центра управления полетами Василий Леонов поведал нам об особенностях гео­стационарных орбит, добавив, что наши спутники в этот момент «висят» над Индийским океаном, где-то в районе Индонезии.

– Для нас главное, чтобы аппарат находился в нашем полушарии, поскольку у него соответствующее угловое положение, и его антенна всегда направлена на территорию Казахстана, – пояснил начальник ЦУП.

Для того, кто занимается космосом, искусственные спутники – все равно что живые существа. Вот и здесь для своих KazSat используют ласковое обращение – касатики.

Поэтому потеря связи со спутником может ввергнуть в шок многих. Причиной сбоя может стать, к примеру, всплеск активности на нашем дневном светиле. По словам советника председателя правления АО «РЦКС» Виктора Лефтера, магнитные бури представляют собой большую проблему, которую очень сложно решать. Специалисты центра делают прогнозы активности на Солнце, затем, основываясь на них, предлагают решения.

Спутник связи и вещания KazSat-2 трудится в околоземном пространстве с июля 2011 года. Зона его покрытия включает не только территорию Казахстана, но также Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и центральной части России. Социально-экономический эффект его запуска выразился в снижении импорта услуг иност­ранных спутниковых операторов, на смену которым пришел национальный оператор связи и вещания. А через 3 года, в апреле 2014-го, с космод­рома Байконур был запущен KazSat-З. Ввод в экс­плуатацию этого космического аппарата позволил обеспечить взаимное резервирование двух спутников, а также закрепить орбитальную позицию 58,5° в. д. за нашей страной в Международном союзе электросвязи. Кроме того, после его запуска полностью удовлетворены потребности Казахстана в каналах фиксированной спутниковой связи. KazSat-З тоже способен обеспечить связью всю территорию республики, а также Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и центральную часть России.

По информации руководителей РЦКС, на 28 февраля 2019 года загрузка спутниковой емкости KazSat-2 и KazSat-З составила 628,51 МГц (72,7%) и 947,61 МГц (73,1%) соответственно. Аренда ресурса спутника KazSat-2 предоставлена 12 казахстанским организациям, KazSat-3 обеспечивает услугами связи и вещания 9 казахстанских операторов. Общий доход, который принесли казахстанские спутники в ушедшем году, равен 5,4 млрд тенге. В текущем году эта сумма будет увеличена до 6,2 млрд тенге, заверили в АО «РЦКС».

Джеклондоновские мотивы

А в Аккольском наземном комп­лексе управления космическими аппаратами, расположенном в живописном сосновом бору на месте бывшего пионерского лагеря «Энергетик», поразительная тишина. И снег, не тронутый даже лучами солнца, как в рассказах Джека Лондона, имеет первоз­данный вид.

Конечно, не из-за красивого ландшафта выбор в свое время пал на Акколь, главное, здесь нет объектов, которые мешали бы своими помехами в эфире. Целевое назначение комплекса – управление, контроль и поддержание заданных технических, баллистических характеристик телекоммуникационных спутников KazSat и мониторинг полезной нагрузки этих космических аппаратов. Центр управления состоит из отделов управления и службы контроля технического состояния космических аппаратов и аппаратно-программного контрольно-измерительного оборудования, а также серверного и клиентского оборудования. В радиотехнические средства командно­измерительных систем входят 2 командно-измерительные станции, станция приема и передачи информации. А система мониторинга связи представляет собой станцию мониторинга с двумя антенными приемными системами и аппаратно-программным, контрольно-измерительным оборудованием.

Следуя по коридору, читаю таблички на дверях: вот отдел баллистико-навигационного обеспечения, следом – кабинет, где располагается филиал кафедры «Радиотехника, элект­роника и телекоммуникации» Евразийского национального университета им. Л. Гумилева. По словам Виктора Лефтера, НКУ и университет наладили тесные связи, студенты проходят здесь стажировку.

В разговорах наши собеседники сыпали терминами – геостационарная орбита, полезная нагрузка, телепорт, спутниковая емкость. Среди здешних специалистов – военнослужащие Минис­терства обороны РК, доктора и кандидаты наук, магистранты и аспиранты, выпускники программы «Болашак». На оснащенной по последнему слову техники станции слежения за космичес­ким пространством трудятся в основном молодые ребята. Как отметил Виктор Лефтер, средний возраст специалистов, которые управляют космическими аппаратами – 25–35 лет.

А при приеме новичков здесь любят задавать каверзные воп­росы из области физики. И если закон Ома, гласящий, что сила тока тем меньше, чем больше сопротивление проводника, известен многим со школьной скамьи, то вопрос о законе Макс­велла о распределении молекул по скоростям может поставить в тупик. И привычки у хозяев не совсем обычные: говоря об успехах коллектива, Виктор Лефтер постучал кулаком по деревянной столешнице, видимо, из суеверия.

Если помните, первый искусственный спутник Земли, запущенный на околоземную орбиту с космодрома Байконур в октябре 1957 года, тоже был спутником связи с кодовым обозначением «ПС-1» (простейший спутник). А пионером отечественной космической связи стал ЦКС «Акколь», где расположились наземный комплекс управления космичес­кими аппаратами KazSat и системы мониторинга связи.

– Нашему предприятию Правительством РК и Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым­ была поручена важнейшая государственная задача по созданию космической системы связи Казахстана, – сказал Виктор Лефтер. – Постановление вышло в конце 2003 года, 18 марта 2004 года состоялась государственная регистрация юридического лица – АО «РЦКС». Именно этот день стал днем ­рождения компании.

В преддверии 15-летия создания АО «Республиканский центр космической связи» Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности очередной журналистский десант высадился в средоточии уникальной космической инфраструктуры. В кабинетах обычные, на первый взгляд, офисная мебель и компьютеры. Но именно здесь находятся «глаза» и «уши» РЦКС, а люди за этими компьютерами управляют казахстанскими спутниками, летящими со скоростью 3 км в секунду в межпланетной среде с запредельными температурами, пробиваясь через потоки фотонов, рожденных вспышками на Солнце.

В ходе брифинга заместитель председателя правления АО «РЦКС» Шокан Свогузов рассказал о перспективах центра, о проекте создания KazSat-2R, предназначенного для замены через 4 года старого труженика KazSat-2, работающего в околоземном пространстве уже больше 8 лет. Как о дополнительных источниках дохода нам рассказали об услугах телепорта на базе резервного ЦКС «Көктерек» в Алматинской области. Сегодня услугами телепорта пользуются 6 компаний, среди которых крупнейшие операторы страны: АО «ASTEL», ТОО «TelService Ltd», ТОО «AsiaNETCOM», ТОО «Алонстелефонстрой», АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан», ТОО «Silk Road Telecom». В 2019 году от услуг телепорта планируется получить не менее 79,3 млн тенге.

АО «РЦКС» – первое предприя­тие Казахстана, создавшее наземную космическую инф­раструктуру и вышедшее на безубыточный уровень производства. Если говорить языком цифр, то на сегодня обеспечены 1,3 млн абонентов, подключенных к спутниковому телерадио­вещанию по всей территории Казахстана. Доля национального оператора космической системы связи на рынке спутниковой емкости геостационарных КА Казахстана равна 100%. Вклад в экономику страны путем обеспечения импортозамещения – более 47 млрд тенге. В планах АО «РЦКС» – увеличение доходности от предоставления услуг космической связи, выход на международный рынок, дальнейшее развитие наземной инфраструктуры ЦКС «Акколь» и ЦКС «Көктерек», участие в обеспечении широкополосного доступа к сети Интернет с применением спутниковых технологий в рамках государственной прог­раммы «Цифровой Казахстан».