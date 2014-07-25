Сквозь толщу веков

Датируется оно VI – началом XIII века. Археологические исследования здесь начаты еще в конце XIX века, но раскопки ведутся и сейчас. Комплекс разновременных памятников расположен на территории и вблизи села Кулан Рыскуловского района. По архивным данным, впервые об этом населенном пункте упоминается в письменных источниках VII в. китайским паломником Сюань-Цзаном. В VII–X веках о нем писали арабские путешественники, которые характеризовали города, расположенные на Великом шелковом пути. По их сведениям, городище находилось в 14 фарсахах (от 6 до 9 км) западнее Тараза. Арабский географ аль-Максуди оставил такие сведения: "Кулан – укрепленный город, соборная мечеть в нем (медина) лежит на большой таразской дороге".



С Куланом связан ряд известных исторических событий. Так, в 740 году здесь был убит последний западно-тюркский каган Ашина Сынь. В 840 году до Кулана доходили арабские войска.



– Археологические исследования городища выявили три культурных слоя: VII–VIII, IX–X и XI–XIII века, – рассказывает экскурсовод районного музея Бауыржан Толыбаев. – В топографии объекта прослеживаются шахристан, цитадель и следы неукрепленного рабада с восточной стороны. Сегодня раскопки ведут ученые из Института археологии им. А. Маргулана в дворцовом комплексе на территории бывшего рабада. Именно в этом месте нашли бронзовый казан, датируемый VII–VIII веками. Он хранится в нашем музее, как и многие другие находки, например, хумы для вина и зерна, кувшины. Кстати, здесь обнаружили и мастерскую IX века по переработке винограда.



Дворцовый комплекс городища Кулан расположен на площади 2 246 кв. м. Во время раскопок получен важный материал, характеризующий архитектуру и строительные технологии того времени. На объекте четыре строительных горизонта. Основным сырьем для возведения зданий служил лёсс – необожженная глина. Он шел на изготовление пахсы (большемерных саманных блоков) и кирпича, служил связующим раствором, применялся для штукатурки стен и обмазки полов, употреблялся и как гидроизолирующий кровельный материал. В раннем средневековье жженые кирпичи использовались для вымостки отдельных участков полов, а в XI–XII вв. из них уже возводили стены здания в цитадели. Благодаря прочности лёссового грунта здания строились без фундамента на очищенных от дерна и выровненных площадках (стилобат). И, как правило, на возвышенностях. Позднее, начиная с IX века, основанием стен служили руины раннесредневековых сооружений. В XI–XII веках в цитадели стены здания из жженого кирпича уже ставили на ряд плоских камней.



– Наружные стены сооружений довольно массивные – шириной от двух с половиной до трех метров, а внутренние – до одного метра, – рассказывает ведущий научный сотрудник института Арнабай Нуржанов. – В целом в Средней Азии были распространены сходные архитектурные решения и строительные приемы, но в Кулане замечаем своеобразие в планировке и объемном архитектурном решении сооружений. Это выделяет городище как место локального оригинального архитектурного направления.



Археологи обнаружили здесь сенсационные находки – четыре терракотовые головы, отбитые от торсов. Фрагмен­ты статуй можно датировать IX в., если, конечно, они не были перемещены из помещений ниже лежащих культурных слоев, датируемых VII–III вв., считают ученые. Композиция из этих скульптур, по-видимому, представляла династийный групповой портрет, который утвердился в Средней Азии в первые века нашей эры. Лица – со смешанными чертами европеоидного и тюркского типа. Скорее всего, это главные члены местной династии. Об этом свидетельствуют короны, которыми увенчаны головы персонажей, а также спокойное, величавое выражение лиц, полное привычного достоинства. Обзор портретных образов народов Средней Азии показывает, что прямых аналогов скульптурным головам из раскопа "Луговое Г" нет.



Накануне студент КазНПУ Нуржан Ибрагимов, занятый на раскопках, нашел кольцо, покрытое зеленым налетом. Судя по дизайну, женское. И скорее всего, изготовлено в IX–X веках. Нужно его еще очистить и провести экспертизу.



К сожалению, сегодня объект не охраняется, он не огорожен и не консервируется после сезона раскопок. А между тем, это единственный в Казахстане дворцовый комплекс такого масштаба.