​Сквозь века и расстояния

Свежий выпуск
Юлия Магер

Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» и компания Clearwater Documentary Inc. подписали меморандум о совместном производстве документального фильма, посвященного роли лошадей в истории человечества. Телесериал под названием Equus («лошадь» на латыни) – это большой международный проект, в реализацию которого вовлечены также США, Германия и Франция. 

Участие Казахстана в создании трехсерийного телефильма поддержано Минис­терством информации и коммуникаций РК. Как рассказал на брифинге в СЦК глава ведомства Даурен Абаев, информационный продукт такого уровня значительно повысит имидж Казахстана, продемонстрирует туристический потенциал нашей страны, расскажет о культуре и истории номадов Великой степи. А также, что немаловажно, внесет серьезный вклад в развитие научной мысли и отечественной документалистики.

– Это будет большое международное исследование, которое, думаю, вызовет немалый интерес. И я абсолютно уверен, что это даст новый толчок развитию в Казахстане такого направления, как научно-популярные документальные фильмы, – отметил Даурен Абаев.

Подзаголовком фильма стала фраза «How horses made history» – «Как лошади делали историю». Она очень хорошо отражает одну из ключевых мыслей, которую хотят донес­ти до зрителя создатели сериала. Автор проекта – канадский продюсер, режиссер и антрополог Найоби Томпсон (создатель популярной документальной трилогии «Великая Одиссея человечества») убежден, что история человека за последние шесть тысяч лет – это история наездников.

– Раньше расстояние имело для человека совсем другое значение. А когда мы оседлали лошадь и поняли, что можно быстро преодолевать большие дистанции, это открыло для нас весь огромный мир. С этого времени началось переплетение культур. Я думаю, что день, когда гомо сапиенс оседлал лошадь, был великим, – говорит Найоби Томпсон. – А Казахстан – это колыбель конной культуры, ведь есть научные доказательства, что именно на территории вашей страны произошло первое одомашнивание лошадей. Об этом примечательном факте мало кто знает и на Западе и, возможно, даже здесь. Так что перед нами есть великолепная возможность рассказать эту уникальную историю всему миру.

Фильм, по задумке авторов, – это не просто художественная реконструкция древней конной культуры. Это серьезное исследование о том, как начиналось «общение» человека и лошади, к каким результатам в историческом масштабе это привело, что мы знаем об этих животных сегодня. Так что, помимо творческой, для создания фильма потребуется проделать огромную научно-исследовательскую работу.

Доля финансового участия Казахстана в проекте, отметил председатель РТРК «Казахстан» Ерлан Карин, не превысит пяти процентов. Вместе с тем, как подчеркнул сопродюсер проекта Нурбол Баймуханов, большая часть съемок пройдет на территории нашей страны, а в процессе производства сериала будут задействованы отечественные специалисты. То есть для казахстанской стороны проект выгоден во многих отношениях. Это и привлечение иностранных инвестиций в телевизионную сферу, и получение отечественной телекорпорацией статуса международного вещателя трилогии, и опыт работы с лучшими международными документалистами, плюс возможность рассказать о культуре и истории Казахстана.

– Мы придаем очень большое значение участию в этом проекте, договорились об основных подходах и плане работы, на­деюсь, в ближайшее время уже приступим к полноценной работе над его реализацией, – отметил Ерлан Карин.

Процесс производства документального фильма такого уровня занимает немало времени. Работа над ним начнется уже в текущем году, но запланированные три серии будут готовы и представлены к показу только в 2018 году. Как отмечают создатели проекта, ожидается, что аудиторией сериала станут миллионы зрителей в 50 странах.

Популярное

Все
Погода в Казахстане: объявлено штормовое предупреждение
Они показали непоколебимый дух нашего народа - Токаев о декабрьских событиях
Награду за "лучший поступок" вручили полицейскому из Павлодара
Казахстанские каратисты завоевали 5 медалей на чемпионате Азии
Из-за верблюда на трассе погиб человек (видео)
Два человека погибли при возгорании авто в Костанайской области (видео)
Токаев поставил задачи перед Правительством
Ербол Хамитов стал победителем этапа Кубка мира по пара биатлону
В Кызылорде мужчина погиб, спрыгнув с моста
"Ночь чудес" ожидает астанчан в декабре
Казахстан одержал победу на молодежном чемпионате мира по хоккею
Арсенал оружия нашли у экстремиста в Актюбинской области (видео)
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
Казахстанец вышел в полуфинал чемпионата мира по плаванию
В Казахстане в 2023 году призовут офицеров запаса, не прошедших воинскую службу
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
У акимов станет больше заместителей
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Названы самые загрязненные города Казахстана
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Около двух тысяч жителей Семея остались без тепла
Как будут улучшать качество интернета в Казахстане
"LADA Granta" не уступила дорогу и допустила смертельное ДТП в Актобе
Чемпионом мира по настольному теннису впервые стал казахстанец
В Актобе найден водитель, сбивший ребенка (видео)
Неизвестный герой спас женщину, которая хотела спрыгнуть с моста в Костанае
Общество ждет справедливых и безотлагательных мер: Токаев о работе "АрселорМиттал Темиртау"
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Токаев попросил Смаилова искренне ответить на вопрос: Можно ли вступить в Новый год с этим Правительством
История движения «Алаш» в условиях закономерного интереса казахстанского общества к своему прошлому и поисков национальной идентичности заняла важное место в коллективной исторической памяти
Закон Республики Казахстан
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Читайте также

Свежий выпуск
Конкуренция – шесть человек на место
Свежий выпуск
Суд грядет присяжных
Свежий выпуск
Ключи счастья
Свежий выпуск
«Гранит» цифровой науки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]