​Сквозь века и расстояния

Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» и компания Clearwater Documentary Inc. подписали меморандум о совместном производстве документального фильма, посвященного роли лошадей в истории человечества. Телесериал под названием Equus («лошадь» на латыни) – это большой международный проект, в реализацию которого вовлечены также США, Германия и Франция.

Участие Казахстана в создании трехсерийного телефильма поддержано Минис­терством информации и коммуникаций РК. Как рассказал на брифинге в СЦК глава ведомства Даурен Абаев, информационный продукт такого уровня значительно повысит имидж Казахстана, продемонстрирует туристический потенциал нашей страны, расскажет о культуре и истории номадов Великой степи. А также, что немаловажно, внесет серьезный вклад в развитие научной мысли и отечественной документалистики.

– Это будет большое международное исследование, которое, думаю, вызовет немалый интерес. И я абсолютно уверен, что это даст новый толчок развитию в Казахстане такого направления, как научно-популярные документальные фильмы, – отметил Даурен Абаев.

Подзаголовком фильма стала фраза «How horses made history» – «Как лошади делали историю». Она очень хорошо отражает одну из ключевых мыслей, которую хотят донес­ти до зрителя создатели сериала. Автор проекта – канадский продюсер, режиссер и антрополог Найоби Томпсон (создатель популярной документальной трилогии «Великая Одиссея человечества») убежден, что история человека за последние шесть тысяч лет – это история наездников.

– Раньше расстояние имело для человека совсем другое значение. А когда мы оседлали лошадь и поняли, что можно быстро преодолевать большие дистанции, это открыло для нас весь огромный мир. С этого времени началось переплетение культур. Я думаю, что день, когда гомо сапиенс оседлал лошадь, был великим, – говорит Найоби Томпсон. – А Казахстан – это колыбель конной культуры, ведь есть научные доказательства, что именно на территории вашей страны произошло первое одомашнивание лошадей. Об этом примечательном факте мало кто знает и на Западе и, возможно, даже здесь. Так что перед нами есть великолепная возможность рассказать эту уникальную историю всему миру.

Фильм, по задумке авторов, – это не просто художественная реконструкция древней конной культуры. Это серьезное исследование о том, как начиналось «общение» человека и лошади, к каким результатам в историческом масштабе это привело, что мы знаем об этих животных сегодня. Так что, помимо творческой, для создания фильма потребуется проделать огромную научно-исследовательскую работу.

Доля финансового участия Казахстана в проекте, отметил председатель РТРК «Казахстан» Ерлан Карин, не превысит пяти процентов. Вместе с тем, как подчеркнул сопродюсер проекта Нурбол Баймуханов, большая часть съемок пройдет на территории нашей страны, а в процессе производства сериала будут задействованы отечественные специалисты. То есть для казахстанской стороны проект выгоден во многих отношениях. Это и привлечение иностранных инвестиций в телевизионную сферу, и получение отечественной телекорпорацией статуса международного вещателя трилогии, и опыт работы с лучшими международными документалистами, плюс возможность рассказать о культуре и истории Казахстана.

– Мы придаем очень большое значение участию в этом проекте, договорились об основных подходах и плане работы, на­деюсь, в ближайшее время уже приступим к полноценной работе над его реализацией, – отметил Ерлан Карин.

Процесс производства документального фильма такого уровня занимает немало времени. Работа над ним начнется уже в текущем году, но запланированные три серии будут готовы и представлены к показу только в 2018 году. Как отмечают создатели проекта, ожидается, что аудиторией сериала станут миллионы зрителей в 50 странах.