​Skype поможет прокурорам

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Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Этот факт на расширенном заседании коллегии областной прокуратуры вошел в отчет по надзорной деятельности за прошлый год. Как следует из выступлений, благодаря вмешательству прокуроров устранено более 46 тыс. нарушений законности, защищены конституционные права свыше 14 тыс. граждан. Государству возмещены 2 млрд тенге ущерба. В частности, прокуратура защитила трудовые права работников АО «АрселорМиттал Темиртау».

Своевременные меры по недопущению фактов нецелевого и неэффективного использования бюджета сберегли свыше 1,4 млрд тенге. Взыскаемость административных штрафов достигла 60%. Возвращены в госсобственность земельные участки общей кадастровой стоимостью более 50 млн тенге. Защищены права 245 предпринимателей. 

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