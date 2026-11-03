«Сладкая парочка» – Аксу и Коксу

Модернизация
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В области Жетысу продолжается модернизация двух сахарных заводов – Аксуского и Коксуского, в результате чего намечено увеличить их совокупную производственную мощность до 950 тыс. тонн переработки сахарной свеклы.

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Общий объем инвестиций в обновляемые предприятия превысит 54 млрд тенге. На модернизацию Аксуского сахарного завода предусмотрено направить 25 млрд тенге. Инвестором инициативы выступает ТОО «Samal Export».

После осуществления проекта производственная мощность предприятия достигнет 450 тыс. тонн. В свою очередь, в развитие Коксуского сахарного завода планируется вложить 29 млрд тенге, что позволит увеличить его мощность до 500 тыс. тонн. Расширение перерабатывающих возможностей двух заводов особенно актуально на фоне расширения посевных площадей сахарной свеклы.

Как сообщили в областном акимате, в нынешнем году под эту культуру отведено 13,5 тыс. гектаров. Ожидаемый валовой сбор – 585 тыс. тонн сладкого корнеплода. Из этого объема 374 тыс. тонн планируется направить на переработку Коксускому сахарному заводу, еще 211 тыс. тонн – Аксускому. По прогнозам экспертов, в 2026 году на двух предприятиях области будет получено около 101 тыс. тонн сахара из сахарной свеклы и тростникового сырья.

#модернизация #завод #Аксу #Коксу

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