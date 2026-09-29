Сладкая страда

В зачетном весе ожидаемый объем составит около 538 тыс. тонн. К уборке уже приступили хозяйства Аксуского, Сарканского, Ескельдинского, Коксуского, Каратальского и Кербулакского районов. В страде задействовано 115 свеклоуборочных комбайнов и 52 ботвоуборочные машины. Технические возможности позволяют убирать до 700 га в сутки.

Одной из главных свеклосеющих территорий остается Коксуский район. В нынешнем году здесь 185 крестьянских хозяйств отвели под эту культуру 2,9 тыс. га – сразу на 1 тыс. больше прошлогоднего показателя. Ожидаемый урожай прогнозируется в пределах 125 тыс. тонн.

– Постараемся убрать урожай вовремя, не оставляя свеклу под заморозки, – говорит заместитель­ акима Коксуского района Ержан Шалкыбеков. – В районе готовы 27 комбайнов. Хозяйства, у которых есть собственная уборочная техника, помогают тем, у кого ее нет. Кроме того, помощь оказывают два сервисно-заготовительных центра. Рабочих рук хватает, поэ­тому рассчитываем справиться своими силами.

В числе первых к страде приступило крестьянское хозяйство «Кыдырали». Из имеющихся здесь 327 га сельхозугодий почти половина – 160 га – в нынешнем сезоне отведена под сахарную свеклу. Кроме нее хозяйство выращивает кукурузу на зерно и силос, овощи и люцерну. Сахарной свеклой здесь занимаются около 15 лет. Нынешней осенью первым под уборку пошел раннеспелый сорт «авантаж».

– Урожай хороший, рассчитываем получить примерно по 650–700 центнеров с гектара, – делится планами руководитель КХ Ерлан Шенгелбаев. – Свекла для нас – одна из самых прибыльных культур. Государство оказывает поддержку, есть субсидирование, в том числе по удобрениям и препаратам. Поэтому и выращиваем сахарное свекловичное сырье уже столько лет.

Однако вырастить и вовремя убрать урожай – лишь часть большой сезонной работы. Для свекловодов не менее важна четко организованная приемка сладких корнеплодов перерабатывающими предприятиями.

Этот вопрос приобретает особое значение с учетом опыта прошлого сезона, когда при сдаче свеклы возникали большие очереди грузового автотранспорта. В нынешнем году прием планируется вести по заранее составленному графику.

Сахарные заводы области начали прием нового урожая буквально вчера. Коксуский сахарный завод также готовится работать по графику, учитывающему площади и предполагаемый объем продукции от каждого хозяйства.

– Согласно графику и будет осуществляться сдача. Сначала завод примет раннеспелый сорт «авантаж», – поясняет заместитель акима района. – Рассчитываем нынче избежать длинных очередей.

Помимо Коксуского райо­на свек­лу на сахарный завод будут доставлять хозяйства Кербулакского,­ Каратальского и Ескельдинского районов, а также Талдыкоргана. При этом нагрузку на перерабатывающее предприятие предполагается наращивать постепенно. На первом этапе объем приемки составит около 2 тыс. тонн сырья в сутки, затем увеличится до 3 тыс., а в дальнейшем может достигать 3,5–4 тыс. тонн ежедневно.

Еще один принципиальный для свекловодов вопрос касается экономики. По информации, озвученной в Коксуском районе, условия оплаты сохраняются на уровне прошлого сезона, 15 тыс. тенге за тонну приходится на выплату перерабатывающего предприятия, еще 25 тыс. тенге составляет государственная поддержка. Таким образом, совокупная сумма достигает 40 тыс. тенге за тонну.

Сахарная свекла остается одной из наиболее затратных полевых культур. Это обусловлено необходимостью орошения, внесения удобрений и средства защиты растений, использования специализированной техники... Впрочем, нынешний рост посевов показывает, что интерес хозяйств к возделыванию свеклы сохраняется.

Теперь главная задача – провес­ти уборочную без потерь.