​​​​​​​«Сладкая» зависимость

В текущем году зыбкое равновесие потребительских рынков страны нарушалось не только конъюнктурными всплесками,

но и критическими проблемами сахарной отрасли, оказавшейся на «сырьевой мели» в результате недооценки роли свекловодства.

До основанья, а затем…

О том, что дефицит любого социально значимого продукта на рынке создает благоприятную почву для всевозможных торговых спекуляций и инсинуаций, нашим гражданам известно не понаслышке. Вот и в нынешнем году стоило лишь торговым сетям откликнуться «гулким эхом» на запросы потребителей в сахаре, как температура ажиотажного спроса и цены на эту продукцию резко взлетели вверх.

Поручения Правительства, следовавшие одно за другим в адрес акиматов, явно не возы­мели особого эффекта в снижении накала страстей вокруг сахарной проблемы, зиявшей подобно дырке от бублика на фоне тривиальной картины потребительского рынка.

Сахар – один из самых социально значимых продуктов потребительской корзины, используемый повсеместно как в пищевой промышленности, сфере общепита, так и в домохозяйствах граждан. Поэтому резкие контрасты на этом рынке, возрастание рисков всевозможного ценового и прочего произвола со стороны поставщиков продукции явно не способствуют ни социальной, ни экономической стабильности в стране. И не случайно Глава государства Касым-Жомарт Токаев, поручая Правительству в срочном порядке разработать отраслевую программу по развитию сахарной отрасли, подчеркнул, что это принципиальный вопрос, имеющий внутриполитическое значение.

О том, что сахар входит в чис­ло продуктов, определяющих наряду с другими составляющими продовольственной корзины общую «погоду в доме», очевидно, мало кто из ответственных лиц задумывался в прежние годы. В противном случае сахарная промышленность республики, представленная всего четырьмя действующими перерабатывающими предприятиями, не оказалась бы в полной зависимости по сырью от внешних поставок, основной объем которого импортируется «из-за тридевяти земель».

И это притом, что в условиях нарастающей конкуренции со стороны внешних производителей казахстанским предприятиям все труднее удается сводить концы с концами, обеспечивая рентабельность производства и устойчивость своих позиций даже на внутреннем рынке. Очевидно, в этом и состоит одна из наиболее уязвимых сторон отечественной сахарной промышленности, пребывавшей все эти годы в состоянии относительной стабильности пока, что называется, «петух не клюнул»…

Впрочем, худа без добра не бывает. И скорее всего, именно благодаря недавней напряженности на рынке сахара широкой общественности стало известно, в каком шатком положении находятся предприятия данной отрасли, прошедшие сквозь «огонь и медные трубы» рыночных и «нерыночных переделов» и оказавшиеся сегодня без собственной сырьевой базы и шансов на благополучие в долгосрочной перспективе.

Ведь то обстоятельство, что казахстанские предприятия производят из отечественного свекловичного сырья не более 7–10% от всей потребности внутреннего рынка в сахаре, является не только следствием близорукой политики прежних лет, но и результатом нещадной эксплуатации экономического потенциала отрасли как вчерашними, так и нынешними игроками рынка.

«Центральноазиатская сахарная корпорация» (ЦАСК), объединявшая в прежние годы почти все значимые активы отрасли, как и всякая монопольная система, действовала по принципу «главное – прибыль, остальное – не в счет». При этом владельцы крупных отраслевых активов упорно делали ставку на импорт тростникового сырья при меньшем внимании к собственной свекольной отрасли, переживавшей закономерные последствия подобного отношения к делу.

Не секрет, что до 1990 года посевные площади сахарной свеклы только в одном юго-восточном регионе страны составляли более 26 тыс. га, или около 61% от общего объе­ма республиканских площадей данной культуры. Однако начиная с 2005-го эти объемы постепенно свелись к минимуму. Сегодня данные площади в Жетысу составляют не более 6 тыс. га. Посевные площади сахарной свеклы в Жамбылской области также пока не впечатляют масштабами – 5,5 тыс. га.

Не лучшим образом дела обстояли и на самих перерабатывающих предприятиях, сосре­доточенных в регионе. Их производственная активность то сходила на убыль, а то и вов­се прекращалась на долгие годы, пока конъюнк­турные тенденции мировых рынков, связанные с ростом цен на сахар-сырец, не подвиг­ли Правительство к принятию мер по их реанимации.

На сегодня из семи сахарных заводов, действовавших ранее в республике, функционируют всего четыре производства – Коксуский, Таразский, Меркенский и Аксуский. За годы простоя этих производств утрачена основная масса профессиональных кадров, вернуть которые уже невозможно, как и вчерашний день. Опытные работники предприятий и свекловоды, оставшиеся не у дел, со временем нашли свое применение в других сферах деятельности.

Отрасль, пережившая рыночные перипетии, как отмечают эксперты, до сих пор увязает в ворохе проблем, накопившихся за годы пребывания рынка в жестких руках отечественной монополии. Отсюда и цены на сахар, достигавшие в текущем сезоне невероятного пика, ажио­таж и спекуляции, имевшие место в сфере торговли, а также невозможность изменить ситуа­цию к лучшему без дополнительной порции инвестицион­ного и сырьевого «допинга».

В недавнем выступлении перед руководящим и деловым активом области Жетысу Глава государства подчеркнул, что производство сахара должно стать одним из приоритетных направлений сельскохозяйственной отрасли региона.

«Сокращение площади посевов сахарной свеклы привело к нехватке сырья и простою одного из двух предприятий региона, на запуск которого с 2017 года из местного бюджета было направлено 12 миллиардов тенге. Все это произошло из-за инерт­ности и бездействия профильных органов» – заявил Президент.

Глава государства поручил в кратчайшие сроки запустить простаивающий без сырья Аксуский сахарный завод, рассмотрев при необходимости возможность привлечения новых инвесторов. Обеспечение полной загрузки двух сахарных заводов Жетысуской области и доведение объема производимой продукции до 180 тыс. тонн к 2026 году – таковы задачи региона на ближайшие годы.

В общем, старт работе задан. Власти на местах с «воодушевлением» заявляют о решимости исполнить президентские поручения. Однако обескураживает тот факт, что для осознания важных истин в вопросах безопасности рынка потребовалось сначала разрушить до основания целое отраслевое направление, чтобы затем… самоотверженно исправлять прежние ошибки.

Между «желаемым и действительным»

В условиях деятельности в рамках ЕАЭС стало очевидным, что казахстанским предприя­тиям сахарной промышленности сложно конкурировать с более мощной индустрией России и Беларуси. Низкие цены российских поставщиков сахара, занимающих около 60% внутреннего рынка РК, явно не способствуют устойчивости малой толики отечественных производителей, занятых в основном переработкой тростникового сахара-сырца из Бразилии и Индии.

На себестоимость сахара-сырца, завозимого из этих дальних рынков, влияют биржевые котировки и курсы валют, что в совокупности с массой других издержек, транспортно-логис­тических и прочих сводит к минимуму потуги казахстанских предприятий в сфере конкуренции.

Как отмечают эксперты, даже с осознанием важности вопросов укрепления собственной сырьевой базы в контексте текущего развития предприятиям сахарной промышленности республики нереально обеспечить устойчивость рыночных позиций в условиях высокой себестоимости производства.

В последние годы практически во всех отраслях экономики наблюдается тенденция удорожания цен на сырье, материалы, товары и услуги. Безусловно, данная ситуация не может не накладывать свою долю негатива, в том числе и на сахарную промышленность.

По официальным оценкам, за 10 месяцев текущего года инфляция в годовом выражении достигла почти 18%. Наибольший вклад в нее продолжают вносить факторы роста цен на продукты питания – 22,2% (в годовом выражении). Непродовольственная инфляция также ускорилась до 17% из-за роста цен и повышенного спроса на импортные товары.

Как заявляли ранее в НПП «Атамекен», действующий механизм регулирования цен на социально значимые продукты питания ставит предпринимателей в тупик. По Закону РК «О регулировании торговой деятельности» предельная торговая надбавка на товары должна составлять не более 15% от цены производителя или оптового поставщика, указанной в договоре поставки.

По мнению представителей бизнеса, товар, полученный от производителя за 200 тенге, не должен поступать в реализацию по 230 тенге. На деле же пока продукция в своем движении от производителя до конечного потребителя достигнет прилавка розничной сети, ее стоимость в расчете со всеми сопутствующими издержками нередко может превышать предельные 230 тенге.

Тем не менее ситуация минувшего летнего сезона показала, что в своих претензиях на ценовую свободу предприниматели не всегда учитывают интересы рядовых граждан страны, покупательская способность которых не настолько весома, чтобы играть в ценовую рулетку с бизнесом.

Как отмечают представители Комитета торговли МТИ РК, подписание меморандумов с отечественными производителями сахара является важным механизмом системы государственной финансовой поддержки, предполагающей выделение оборотных средств напрямую производителям сельхозпродукции, в том числе свекловодам. Это позволит не только обеспечить наличие социально значимых продуктов на внутреннем рынке, но и развить сахарную отрасль в целом.

– Сахарные заводы смогут закупить трехмесячный ­объем сахара-сырца и обеспечить постоянную переработку в течение года. В свою очередь заводы примут четкие встречные обязательства по фиксированию в течение года отпускной цены. Также предприятия должны принимать меры по модернизации производственных мощностей, улучшению системы хранения продукции и четкому исполнению плана по развитию сахарной отрас­ли, – отмечает председатель Комитета торговли МТИ РК Ержан Казанбаев.

Вопросы роста производственных затрат актуальны не только для перерабатывающих предприятий, но и для аграриев, занятых производством сырья. Напомним, в рамках исполнения Комплексного плана по развитию сахарной отрасли до 2026 года посевные площади данной культуры планируется увеличить до 38 тыс. га.

Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства, в текущем году расходы аграриев на возделывание сахарной свеклы в расчете на 1 га составили от 900 тыс. до 1 млн тенге. С учетом этого в следующем году стоимость тонны сахарной свек­лы, сданной на переработку, составит 40 тыс. тенге за счет увеличения нормы субсидирования с 15 тыс. до 25 тыс. тенге. При этом рентабельность сахарной свеклы будет доведена до уровня таких культур, как кукуруза, рапс и соя.

На увеличение субсидирования сахарной свеклы, сданной на переработку, в следующем году планируется выделить до 11,5 млрд тенге ­бюджетных средств. В целом общий ­объем инвестиций на развитие сырьевой базы сахарной промышленности составит около 495 млрд тенге. Необходимый объем субсидирования материально-технических ценностей предусматривается на уровне 168 млрд тенге, в том числе субсидии на пополнение основных и оборотных средств сахарных заводов – 39,3 млрд тенге.

Кроме того, в настоящее время субсидируется 50% стои­мости семян, гербицидов, удобрений, 25% стоимости техники. В новых правилах субсидирования планируется актуализация установленных лимитов максимальной допус­тимой стоимости техники.

Предполагается, что осуществление комплексного плана позволит в ближайшие пять лет довести объемы производства сахара из отечественного сырья до 250 тыс. тонн ежегодно. При этом к 2026 году уровень обеспеченности рынка продукцией переработки отечественного сырья увеличится с 7% до 43%.

В 2023 году в области Жетысу планируется увеличение посевных площадей сахарной свеклы в 2,5 раза – до 15 тыс. га: в Аксуском районе (1 200 га), Алакольском (500 га), Сарканском (1 200 га). Выращенная продукция обеспечит потребности Аксуского и Коксуского сахарных заводов в сырье.

В регионе также предусмат­ривается запуск третьего сахарного завода, расположенного в Алакольском районе. Свои планы по развитию свекловодства и наращиванию продукции этой отрасли имеются и в Жамбылской области, где сосредоточено два из четырех сахарных заводов.

Для обеспечения внутреннего рынка свекловичным сахаром, произведенным из отечест­венного сырья, необходимо выращивать ежегодно свыше 4 млн тонн сладкого корнеплода. Разумеется, выход на такие масштабы требует не одного года целенаправленных усилий государства и бизнеса. Но других путей достижения устойчивости и эффективности в сфере производства и потреб­ления сахара, очевидно, нет.

В самом деле, какой прок от того, что страна обладает «высоким аграрным потенциалом», если за банальным сырьем для производства сахара приходится хаживать, как в свое время Афанасию Никитину, за три моря?