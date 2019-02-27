Сладкая жизнь

По задумке региональных влас­тей, агропарк площадью в тысячу гектаров появится вблизи моногорода Аксу. Здесь же разместится новая индустриальная зона, для которой выделили учас­ток в 145 га. Разработку масш­табного проекта курирует СПК «Павлодар», аналитики которой в первую очередь продумали ­месторасположение.

Участок расположен так, чтобы Иртыш и канал им. К. Сатпае­ва могли стать источниками резервного водоснабжения, а вот электричеством будущее сахарное производство обеспечит электростанция АО «ЕЭК» (она находится рядом), учтены вопросы логистики и транспорт­ной доступности.

Пока здесь голая степь, но власти намерены к концу следующего года создать для агропарка и всей индустриальной зоны всю необходимую инфраструктуру.

– Главное преимущество размещения производств в индустриальной зоне – дешевая электроэнергия, – считает заместитель акима Аксу Монтай Мусин. – Она удешевляется вполовину – с 17 до 8–9 тенге за киловатт. Мы разрабатываем проектно-сметную документацию на инфраструктуру, будем проводить воду, тепло, канализацию.

Помимо этого на стадии получения государственной экспертизы находится проектно-сметная документация на строительство ЛЭП и подстанции. Необходимые бюджетные инвестиции – около 1,5 млрд тенге.

Так что перспективы у индус­триальной зоны вполне прогнозируемые. Сейчас уже можно говорить о шести будущих ее участниках, зарезервировавших земельные участки. Профиль их деятельности довольно востребованный: переработка щебня, изготовление пескоблоков, производство бордюрных камней, тепличный комплекс по выращиванию огурцов.

А вот «якорным» объектом станет сахарный завод, начать возведение которого намерены в 2020 году. Предприятие должно не только обеспечить область и сопредельные регионы сахаром, который пока в основном завозят из России, но и расширить рынок сбыта для местных аграриев.

– В Пекине подписан меморандум о строительстве сахарного завода с компанией CNOOD Asia Limited. Предварительная стоимость объекта – 37 миллиардов тенге, а мощность производства – 100 тысяч тонн сахара в сезон. При этом мы планируем, что предприятие будет работать 250 дней в году, – рассказал заместитель председателя правления СПК «Павлодар» Ернар Абылкасов.

Такая мощность позволит обеспечить 20% внутренней потребности в сахаре всего Казахстана. Но чтобы выйти на данные показатели, нужно перерабатывать до 750 тыс. тонн сырья, а значит, посевы сахарной свеклы должны занимать 15 тыс. га, а с учетом севооборота – до 60 тыс. В регионе же сладкий корень практически не выращивают.

Однако местные власти уверены – это проблемой не станет. И хотя китайские инвесторы заверили, что они и сами могут вырас­тить сырье рядом с производством, этот вопрос вполне по силам решить аграриям павлодарского Прииртышья. Суть идеи в том, что сахарная свекла позволит диверсифицировать выращиваемые культуры в регионе, что, в свою очередь, даст стимул расширению площадей орошаемых земель.

В планах властей увеличить орошаемый клин с сегодняшних 50 тыс. до 200 тыс. га.

– Мы разработали «дорожную карту», которая включает в себя несколько пунктов – подбор семян и сортов сахарной свеклы на базе павлодарской сельскохозяйственной опытной станции. В нынешнем году уже будут осуществляться высевы различных сортов, чтобы понять, какие наи­лучшим образом подходят для нашего региона, у каких более высокая урожайность и лучшая сахаристость, – отметил Ернар Абылкасов.

К слову, есть в области земледельцы, уже имеющие подобный опыт. В их числе – крестьянское хозяйство «Сергей» сельской зоны Аксу. Глава КХ Виктор Рямбов считает, что это очень перспективная культура для овощеводов Прииртышья.

– В текущем году многие наши овощеводы в тупике – собрали неплохой урожай, в итоге нет рынка, нет сбыта и цены. Того же картофеля в регионе в избытке, – говорит Виктор Рямбов. – Тех, кто взял большие кредиты, такая ситуация может привести к разорению. При отсутствии большого блока переработки мы получаем переизбыток. И очень правильно, что руководство области инициировало строительство сахарного и крахмального заводов. Считаю, если мы, картофелеводы, хотя бы процентов 30 своих площадей отдадим под сахарную свеклу, получим весомый результат. Лично наше хозяйство года три назад высадило «пробный гектар» сахарной свеклы и получило невероятный урожай – даже его половины хватило бы на то, чтобы с лихвой окупить все затраты по выращиванию.

Как отмечает опытный аграрий, местные производители могли бы и сами скооперироваться и построить, например, картофелеперерабатывающее предприятие, но, к сожалению, пока прийти к консенсусу не удается. Поэтому большие надежды возлагаются на инвесторов.

Действительно, давно назревшую проблему сбыта павлодарского картофеля может решить крахмальный завод. Областные власти считают, что он вполне может появиться на территории агропарка сельской зоны Аксу. При этом побочные продукты производства сахара и крахмала – основа для концентрированных кормов, что важно для развития регионального животноводства.

Получается, «якорные» производства в агропарке в идеале должны быть взаимосвязаны, тогда и появится ожидаемый мультипликативный эффект.