Как рассказал председатель Общества пчеловодов Павел Сердюк, праздник проводится уже в пятый раз, и за эти годы он стал настолько популярен, что к его участию допускаются самые лучшие производители янтарного продукта. В этот раз ими стали восемь самых активных представителей общества, которые имеют разнообразный ассортимент продукции. Это пасечники из Семея, Шемонаихинского, Бородулихинского и Бескарагайского районов Восточно-Казахстанской области.

Пчеловоды признались, что участвуют в мероприятии не с целью увеличения продаж, а для популяризации знаний о полезных свойствах меда, перги, цветочной пыльцы, прополиса, настойки из подмора и маточного молочка. Так что за прилавками не только кипела торговля, но задушевные беседы с покупателями. Всего было привезено около тонны товара, поэтому семейчанам было из чего выбрать.