На исходе июль, который в нынешнем году на востоке страны выдался довольно сухим и жарким. Такая погода – самая благоприятная для проведения главного медосбора. Практически одновременно с ним наступает время долгожданной качки сладкой продукции.
Всем этим премудростям обучены члены кружка юных пасечников, который уже не первый год действует при сельской общеобразовательной школе им. Н. Крупской. Недавно на базе учебного заведения, занявшего на областном конкурсе первое место в номинации «Школа здоровья», прошел семинар по пчеловодству для учащихся 5–10-х классов. Модераторами мероприятия выступили наставники и их подопечные. А самым главным вдохновителем для ребят, безусловно, является школьный учитель биологии Серик Жумадилов. Между прочим это он, пчеловод с более чем 25-летним стажем, в свое время инициировал разведение медоносных пчел на пришкольном участке.
Зимой учащиеся дотошно осваивают теоретический курс основ пчеловодства, ремонтируют и мастерят рамки для пришкольных ульев. С наступлением тепла работы у юных пасечников заметно прибавляется, но это, по их словам, приятные хлопоты. Тем более что практическую пользу своего увлечения они видят круглый год на столах во время школьных обедов, бесплатным дополнением к которым является ароматный мед.
Азарт некоторых юных пчеловодов подвигнул их выйти за школьные рамки сладкого хобби, и с одобрения родителей они поставили по два-три улья на домашнем подворье. Неудивительно, что именно эти ребята в большинстве своем уже определились с выбором будущей профессии.