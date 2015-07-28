Сладкое хобби 544 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

На исходе июль, который в нынешнем году на востоке страны выдался довольно сухим и жарким. Такая погода – самая благоприятная для проведения главного медосбора. Практичес­ки одновременно с ним наступает время долгожданной качки сладкой продукции.

Всем этим премудрос­тям обучены члены кружка юных пасечников, который уже не первый год действует при сельской общеобразовательной школе им. Н. Крупской. Недавно на базе учебного заведения, занявшего на областном конкурсе первое место в номинации «Школа здоровья», прошел семинар по пчеловодству для учащихся 5–10-х классов. Модераторами мероприятия выступили наставники и их подопечные. А самым главным вдохновителем для ребят, безусловно, является школьный учитель биологии Серик Жумадилов. Между прочим это он, пчеловод с более чем 25-летним стажем, в свое время инициировал разведение медоносных пчел на пришкольном участке.

Зимой учащиеся дотошно осваивают теоретический курс основ пчеловодства, ремонтируют и мастерят рамки для пришкольных ульев. С наступлением тепла работы у юных пасечников заметно прибавляется, но это, по их словам, приятные хлопоты. Тем более что практическую пользу своего увлечения они видят круглый год на столах во время школьных обедов, бесплатным дополнением к которым является ароматный мед.

Азарт некоторых юных пчеловодов подвигнул их выйти за школьные рамки сладкого хобби, и с одобрения родителей они поставили по два-три улья на домашнем подворье. Неудивительно, что именно эти ребята в большинстве своем уже определились с выбором будущей профессии.



