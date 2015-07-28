Сладкое хобби

544
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
На исходе июль, который в нынешнем году на востоке страны выдался довольно сухим и жарким. Такая погода – самая благоприятная для проведения главного медосбора. Практичес­ки одновременно с ним наступает время долгожданной качки сладкой продукции.
Всем этим премудрос­тям обучены члены кружка юных пасечников, который уже не первый год действует при сельской общеобразовательной школе им. Н. Крупской. Недавно на базе учебного заведения, занявшего на областном конкурсе первое место в номинации «Школа здоровья», прошел семинар по пчеловодству для учащихся 5–10-х классов. Модераторами мероприятия выступили наставники и их подопечные. А самым главным вдохновителем для ребят, безусловно, является школьный учитель биологии Серик Жумадилов. Между прочим это он, пчеловод с более чем 25-летним стажем, в свое время инициировал разведение медоносных пчел на пришкольном участке.
Зимой учащиеся дотошно осваивают теоретический курс основ пчеловодства, ремонтируют и мастерят рамки для пришкольных ульев. С наступлением тепла работы у юных пасечников заметно прибавляется, но это, по их словам, приятные хлопоты. Тем более что практическую пользу своего увлечения они видят круглый год на столах во время школьных обедов, бесплатным дополнением к которым является ароматный мед.
Азарт некоторых юных пчеловодов подвигнул их выйти за школьные рамки сладкого хобби, и с одобрения родителей они поставили по два-три улья на домашнем подворье. Неудивительно, что именно эти ребята в большинстве своем уже определились с выбором будущей профессии.

Популярное

Все
В рамках официального визита в Казахстан Президент Финляндии Александр Стубб провел лекцию в Maqsut Narikbayev University (MNU)
Наследие не для «черных копателей»
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Капитальный подход к переработке
Не хватило опыта для победы
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]