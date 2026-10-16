Сладости и посылка из Таиланда: двоих казахстанцев осудили за контрабанду наркотиков

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Один из получателей находился в международном розыске. 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В столице вынесли приговоры двум гражданам Казахстана, причастным к контрабанде и незаконному обороту наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру 

В первом случае 20-летняя девушка за денежное вознаграждение доставила из Таиланда два чемодана с экстрактом каннабиса общим весом 4,7 кг.

Наркотики она пыталась провезти под видом сладостей. Груз обнаружили и изъяли сразу после ее прибытия в столичный аэропорт. Суд назначил ей 16 лет лишения свободы.

Во втором случае 39-летний мужчина весной 2024 года организовал отправку наркотиков из Таиланда в Казахстан через почтовую службу, замаскировав их под предметы народного потребления. Трое получателей этой партии ранее были осуждены к реальным срокам лишения свободы. Отправитель находился в розыске, а после задержания предстал перед судом. Он приговорен к 8 годам лишения свободы.

#Астана #суд #прокуратура #Таиланд #ЗИП #наркоконтрабанда

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