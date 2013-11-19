Слагаемые продовольственного суверенитета

Экономика
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По данным областного управления предпринимательства, промышленности и инновационного развития, по Карте индустриализации в области реализуются 34 инвестиционных проекта на общую сумму 1,4 трлн. тенге с созданием более 4 300 рабочих мест. В том числе по республиканской карте проходит два проекта на сумму 1 307,3 млрд. тенге с созданием 1 190 рабочих мест. По региональной Карте индустриализации в Атырау реализуются 32 инвестиционных проекта на общую сумму 82,8 млрд. тенге с созданием 3 131 рабочего места. Из них введено в эксплуатацию 20 проектов на общую сумму 57,2 млрд. тенге, создано 1 829 рабочих мест.

В текущем году в рамках Карты индустриализации планируется ввести 7 проектов на сумму 9 млрд. тенге, будет создано 326 рабочих мест. В этом списке завод по производству гипохлорита натрия (ТОО «Туз»), предприятие по выпуску газобетонных блоков (ИП «Сельбае­ва»), модернизация производства (сервисное обслуживание, ремонт и техническое сопровождение наклонного бурения с применением телеметрических систем) ТОО «Жигермунайсервис», строительство фабрики модульного домостроения (ТОО «Alan building systems»), ферма по производству козьего молока (КХ «Розметов») и модернизация мощностей по переработке нефтешлама (ТОО «Эко-Техникс»).

В 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 5 проектов на сумму 16,6 млрд. тенге с созданием 976 рабочих мест. Это центр вагонного сервиса «Ескене» (ТОО «ЦВС-Ескене»); молочно-товарная ферма по выпуску молока и молочных изделий (ТОО «СП Первомайский»), домостроительный комбинат (ТОО «БатысАльянсСтрой»), а также товарно-осетровая ферма (ТОО «Caspian Royal Fish») и завод по производству соков «Бай-Кола» (ТОО «SP Euro Salda»).

Агропромышленные проекты, связанные с переработкой молока, реализуются в Махамбетском районе. Побывав на строительных площадках будущих комплексов, аким Атырауской области Бактыкожа Измухамбетов отметил важность возводимых объектов в обеспечении продовольственной безопасности региона, и прежде всего областного центра.

Возведение товарно-молочной фермы, рассчитанной на 500 коров голштино-фризской породы, близится к завершению, уже начаты внутренние отделочные работы. По словам специалистов, крупный рогатый скот доставят из США в Санкт-Петербург на пароходе, а затем автотранспортом – в Атырау. Ожидаемая дата прибытия породистых буренок – 28 ноября.

– Работа идет в соответствии с графиком и на должном уровне, – отметил руководитель региона. – В декабре объекты должны быть сданы в эксплуатацию.

Как рассказал советник директора ТОО «Первомайский» Смагул Бисембаев, коровы голштино-фризской породы не пасутся на открытых пастбищах, их содержат в стойлах. Для создания кормового разнообразия будут выращиваться кукуруза и люцерна. Комплекс будет состоять из четырех блоков – два для взрослого поголовья и два – для телят. Кроме того, здесь же находятся доильный блок и по соседству – завод по производству молочной продукции.

Плановая мощность производства – до 12 тонн молока в сутки. Проект позволит выпускать 12 видов молочной продукции, что на 30% закроет потребности жителей области.

На другом объекте – ферме по производству козьего молока – работа по возведению завершена на 70%. Здесь будут содержать 300 коз, которых привезут из Венгрии и Сербии. На следующий год поголовье планируется увеличить вдвое. Комплекс состоит из пяти объектов – двух баз по разведению коз, доильного, молокоперерабатывающего, убойного цехов и цеха по производству кормов. По словам специалистов, данный проект является уникальным в республике.

Бактыкожа Измухамбетов подчеркнул, что реализация проектов в АПК позволяет привлечь инновации в сельское хозяйство и решить ряд задач – от трудоустройства до стабилизации цен на основные виды продукции животноводства.

К слову, по данным Министерства индустрии и новых технологий, из прошлогоднего 5-процентного прироста ВВП 1,3% приходится на долю новых производств, введенных в рамках Карты индустриализации.

Всего же за прошлые три года в стране введено в эксплуатацию 537 новых производств, освоен выпуск 142 новых видов продукции на сумму 913,4 млрд. тенге. Это 5,5% от общего объема промышленного производства.

Рэм МИХАЙЛОВ, Атырауская область

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