Слагаемые согласия

Для того чтобы сверить планы и обменяться опытом, собрались руководители более 160 новых общественных объединений. Открывая диалог, аким облас­ти, председатель региональной АНК Нурлан Ногаев отметил, что любая работа спорится, если ведется по четко разработанной программе. Для укрепления стабильности и достижения целей, определенных в Доктрине нацио­нального единства, разработанной по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева, требует­ся неформальный и в чем-то даже инновационный подход. Идея создания советов общественного согласия, также принадлежащая Главе государства, позволит привлечь к этой важной работе практически все население, благодаря чему значительно возрастет потенциал объединительной работы, в основу которой положена народная дипломатия. Ассамблея народа Казахстана призвана стать координирующим центром совместных действий партий и НПО, площадкой для обмена мнениями и опытом, генератором идей конструктивного решения самых актуальных проблем. А точек приложения сил немало. Это развитие малого и среднего бизнеса, частно-государственного партнерства, воспитание подрастающего поколения, благоустройство дворов и населенных пунктов.

Председатели общественных советов предприятий и хозяйств рассказали о том, что начинание нашло повсеместную поддерж­ку. В сплоченном коллективе люди нацелены не только на личный, но и на общий успех. Это повышает корпоративную ответственность, служит хорошим стимулом для повышения квалификации. Старшее поколение передает молодежи традиции семейных династий, ведет большую работу по разъяс­нению механизмов создания Общества Всеобщего Труда. Обсуждались также вопросы рационального использования земель, участия ветеранских и молодежных организаций в борьбе с преступностью и коррупцией, безработицей, в пропаганде здорового образа жизни, организации досуга.

Говорилось и о готовности прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. К примеру, западноказахстанцы всем миром помогали пострадавшим во время землетрясения, случившегося 5 лет назад в Теректинском райо­не неподалеку от озера Шалкар, а в ликвидации последствий небывалого наводнения 2011 года участвовала практически вся страна. Это время стало проверкой на прочность. В считаные часы возводились дамбы, люди сутками несли вахту, противопоставив стихии сплоченность и единение. Именно благодаря слаженным действиям удалось не допустить гибели людей. Восстанавливали разрушенное жилье и строили новое тоже методом асара. Земляки делились с теми, чьи дома оказались в зоне затопления, самым необходимым, помогали восстанавливать поголовье скота на подворьях. Не зря говорят, что друзья познаются в беде. Но объединительная работа, подчеркивалось на форуме, должна быть постоянной и целенаправленной.

Это мнение разделяет принимавший участие в форуме депутат Мажилиса Парламента РК Виктор Киянский. Он считает, что советы общественного согласия должны стать органами истинного народовластия и самоуправления, связующим звеном между властью и населением, позволяющим синхронизировать совместные действия, направленные на достижение высокого конечного результата. Именно в Приуралье, по мнению депутата, сложилась для этого уникальная система координат. В Уральске два центральных пересекающихся проспекта носят говорящие названия – Евразия и Достык. Казахстан имеет проверенные временем традиции дружбы и сотрудничества. Общность духовных и культурных ценнос­тей – главная гарантия того, что советы общественного согласия под эгидой Ассамблеи народа Казахстана стали действенным инструментом объединения здоровых сил общества.

Нельзя не упомянуть о том, что накануне форума состоялось заседание областного совета Ассамблеи, на котором были подведены итоги работы в этом году и определены приоритеты дальнейшей деятельности. Главной единицей измерения эффективности работы членов АНК названо требование Лидера нации, четко обозначенное в декабрьском Послании, где говорится, что все «мы несем прямую ответственность за то, чтобы на нашей земле царили мир и покой». Заместитель председателя, заведующий секретариатом областной ассамблеи Гайсы Капаков, оценивая путь, пройденный за год, подчеркнул, что всегда есть резервы, которые можно и нужно использовать с гораздо большим КПД, ведь объе­диненные усилия непременно обеспечивают лучший результат. В этом Гайса Хамидуллович убедился, работая несколько лет акимом Зеленовского района. Именно там в каждом сельском округе были апробированы договоры о сотрудничестве. Они закрепили намерения совместной деятельности крестьянских хозяйств, предприятий малого и среднего бизнеса, бюджетных и общественных организаций. То есть всех, от кого зависит жизнедеятельность населенного пункта. Резон прост. Сегодня деловые люди прекрасно понимают, что если в их селе или ауле односельчане заживут лучше, то их бизнес будет гораздо прибыльнее. Теперь функции координатора, причем, не дублируя другие объединения, берет на себя Ассамблея народа Казахстана в масштабе всей страны.

Участники форума председателей советов общественного согласия призвали всех западноказахстанцев содействовать реализации гражданских инициатив, направленных на укрепление стабильности и согласия, выполнение задач, намеченных Стратегией «Казахстан-2050». И, как всегда накануне Дня независимости, были подведены итоги традиционного фестиваля дружбы, стартовавшего в День единства народа Казахстана. Гала-концерт стал настоящим смотром талантов. На сцене звучали стихи и песни о дружбе и родном крае, которые всем зрителям понятны без перевода.

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область