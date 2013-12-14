Слагаемые согласия

Для того чтобы сверить планы и обменяться опытом, собрались руководители более 160 новых общественных объединений. Открывая диалог, аким области, председатель региональной АНК Нурлан Ногаев отметил, что любая работа спорится, если ведется по четко разработанной программе. Для укрепления стабильности и достижения целей, определенных в Доктрине национального единства, разработанной по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева, требуется неформальный и в чем-то даже инновационный подход. Идея создания советов общественного согласия, также принадлежащая Главе государства, позволит привлечь к этой важной работе практически все население, благодаря чему значительно возрастет потенциал объединительной работы, в основу которой положена народная дипломатия. Ассамблея народа Казахстана призвана стать координирующим центром совместных действий партий и НПО, площадкой для обмена мнениями и опытом, генератором идей конструктивного решения самых актуальных проблем. А точек приложения сил немало. Это развитие малого и среднего бизнеса, частно-государственного партнерства, воспитание подрастающего поколения, благоустройство дворов и населенных пунктов.
Председатели общественных советов предприятий и хозяйств рассказали о том, что начинание нашло повсеместную поддержку. В сплоченном коллективе люди нацелены не только на личный, но и на общий успех. Это повышает корпоративную ответственность, служит хорошим стимулом для повышения квалификации. Старшее поколение передает молодежи традиции семейных династий, ведет большую работу по разъяснению механизмов создания Общества Всеобщего Труда. Обсуждались также вопросы рационального использования земель, участия ветеранских и молодежных организаций в борьбе с преступностью и коррупцией, безработицей, в пропаганде здорового образа жизни, организации досуга.
Говорилось и о готовности прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. К примеру, западноказахстанцы всем миром помогали пострадавшим во время землетрясения, случившегося 5 лет назад в Теректинском районе неподалеку от озера Шалкар, а в ликвидации последствий небывалого наводнения 2011 года участвовала практически вся страна. Это время стало проверкой на прочность. В считаные часы возводились дамбы, люди сутками несли вахту, противопоставив стихии сплоченность и единение. Именно благодаря слаженным действиям удалось не допустить гибели людей. Восстанавливали разрушенное жилье и строили новое тоже методом асара. Земляки делились с теми, чьи дома оказались в зоне затопления, самым необходимым, помогали восстанавливать поголовье скота на подворьях. Не зря говорят, что друзья познаются в беде. Но объединительная работа, подчеркивалось на форуме, должна быть постоянной и целенаправленной.
Это мнение разделяет принимавший участие в форуме депутат Мажилиса Парламента РК Виктор Киянский. Он считает, что советы общественного согласия должны стать органами истинного народовластия и самоуправления, связующим звеном между властью и населением, позволяющим синхронизировать совместные действия, направленные на достижение высокого конечного результата. Именно в Приуралье, по мнению депутата, сложилась для этого уникальная система координат. В Уральске два центральных пересекающихся проспекта носят говорящие названия – Евразия и Достык. Казахстан имеет проверенные временем традиции дружбы и сотрудничества. Общность духовных и культурных ценностей – главная гарантия того, что советы общественного согласия под эгидой Ассамблеи народа Казахстана стали действенным инструментом объединения здоровых сил общества.
Нельзя не упомянуть о том, что накануне форума состоялось заседание областного совета Ассамблеи, на котором были подведены итоги работы в этом году и определены приоритеты дальнейшей деятельности. Главной единицей измерения эффективности работы членов АНК названо требование Лидера нации, четко обозначенное в декабрьском Послании, где говорится, что все «мы несем прямую ответственность за то, чтобы на нашей земле царили мир и покой». Заместитель председателя, заведующий секретариатом областной ассамблеи Гайсы Капаков, оценивая путь, пройденный за год, подчеркнул, что всегда есть резервы, которые можно и нужно использовать с гораздо большим КПД, ведь объединенные усилия непременно обеспечивают лучший результат. В этом Гайса Хамидуллович убедился, работая несколько лет акимом Зеленовского района. Именно там в каждом сельском округе были апробированы договоры о сотрудничестве. Они закрепили намерения совместной деятельности крестьянских хозяйств, предприятий малого и среднего бизнеса, бюджетных и общественных организаций. То есть всех, от кого зависит жизнедеятельность населенного пункта. Резон прост. Сегодня деловые люди прекрасно понимают, что если в их селе или ауле односельчане заживут лучше, то их бизнес будет гораздо прибыльнее. Теперь функции координатора, причем, не дублируя другие объединения, берет на себя Ассамблея народа Казахстана в масштабе всей страны.
Участники форума председателей советов общественного согласия призвали всех западноказахстанцев содействовать реализации гражданских инициатив, направленных на укрепление стабильности и согласия, выполнение задач, намеченных Стратегией «Казахстан-2050». И, как всегда накануне Дня независимости, были подведены итоги традиционного фестиваля дружбы, стартовавшего в День единства народа Казахстана. Гала-концерт стал настоящим смотром талантов. На сцене звучали стихи и песни о дружбе и родном крае, которые всем зрителям понятны без перевода.
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область