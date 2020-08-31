Слагаемые успеха

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Досжан Нургалиев

Производительность - 2020: факторы роста

В своем первом Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Президент Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул роль индустриальной политики в диверсификации экономики и ухода от практики развития за счет природной ренты. При этом было дано поручение Правительству по разработке в рамках новой Программы индустриально-инновационного развития на 2020–2025 годы комплекса мер поддержки высокопроизводительного среднего бизнеса, включая налоговое, финансовое и административное стимулирование.

«В ходе реализации третьей пятилетки индустриализации необходимо учесть все допущенные ошибки. Следует повысить производительность труда как минимум в 1,7 раза. При этом нельзя забывать об «экономике простых вещей». Это приоритетное направление нашей работы», – отмечал Президент.

В вопросах индустриальной политики Глава государства не случайно акцентировал внимание на стимулировании предприятий среднего бизнеса с высоким технологическим потенциалом. Производства, относящиеся к этой категории, во всем мире считаются наиболее устойчивым и активным ядром экономики. Их можно сравнить с титанами, несущими основную индустриальную нагрузку в секторах экономики.

По официальным данным, на сегодня предприятий среднего бизнеса в стране насчитывается не более 2 502 единиц, что составляет 0,18% от общего количества субъектов МСБ по всей республике. Как правило, это заводы и фабрики, занятые в отраслях машиностроения, легкой, пищевой, химической, металлургической и другой промышленности производством товаров, ориентированных как на внутренний, так и на внешние рынки. Безусловно, не все эти компании одинаково прилагают усилия по обновлению мощнос­тей и увеличению производительности труда в соответствии с новыми технологическими трендами и реалиями рынка. Среди них немало предприятий, продолжающих эксплуатацию устаревших мощностей с низкой эффективностью и высокой энергоемкостью, что не способствует росту рентабельности производства и конкурентоспособности продукции на рынке.

По данным МИИР, на сегодня в большинстве секторов обрабатывающей промышленности наблюдается положительная динамика роста производительнос­ти. В отраслях промышленнос­ти производительность труда увеличилась в целом на 4,3%. Положительная динамика отмечается в горнодобывающей отрасли (рост на 9,1%), а также в сфере водоснабжения, где за счет модернизации сетей и автоматизации систем управления эффективность производства увеличилась на 3,3%. Индекс производительности труда в обрабатывающей промышленности составил 98,2%.

В 2019 году наибольший уровень роста производительности наблюдался в таких секторах экономики, как машиностроение (11,5%), химическая (9,2%) и легкая промышленность (1,6%). Однако подобная позитивная картина складывается не во всех отраслях экономики. В трех важнейших отраслях: металлургии, стройиндустрии и фармацевтике – ситуация по росту производительности оставляет желать лучшего.

Как отмечал в связи с этим глава МИИР, несмотря на общий рост производства продукции металлургической промышленности на 3,7% (черной металлургии на 1,4% и в цветной металлургии на 5,5%), тем не менее показатель производительности труда в этой отрасли снизился на 7,4%. Основная причина этого связана со снижением цен на основные металлы на рынках стран – пот­ребителей казахстанской продукции.

По итогам пяти месяцев 2020 года, темпы роста обрабатывающей промышленности составили 4,9%. Положительную динамику данной отрасли обеспечили цветная металлургия, фармацевтика, легкая промышленность, машиностроение и другие секторы. В цветной металлургии темпы роста валовой продукции выросли на 6,6% за счет увеличения объемов выпус­ка рафинированной меди на 17%, золота в слитках – на 21%, серебра в гранулах – на 23%, проволоки медной – на 7% и другой продукции. В черной металлургии продолжается тенденция снижения объемов производства стали. В химической промышленности производственная динамика сок­ратилась на 2,2%, что во многом обусловлено снижением объемов производства в ТОО «Казфосфат».

В 2018–2019 годах в строительной индустрии уровень производительности снижался до 4,5%, что было связано с невыходом на полную мощность ряда запущенных ранее проектов данной отрасли. В частности, это и ТОО «Кокшецемент», и ТОО «КазГазоблок», а также ряд предприятий по производству кирпичей, теплоблоков и других видов строительных материалов.

Одним из сдерживающих факторов роста производительности труда является недостаточно высокий уровень технологичес­кого развития отраслей обрабатывающей промышленности. На сегодня около 80% предприятий этой отрасли все еще используют ручной труд или основывают свою деятельность на полуавтоматизированном производстве. Так, согласно исследованиям, проведенным Институтом Фраун­хофера в 2017 году, большинство отечественных предприятий все еще находится на этапе перехода к полной автоматизации.

По мнению главы МИИР, для дальнейшего повышения производительности труда в отраслях промышленности необходимо усиление работы в регионах в данном направлении. Такие меры, как стимулирование предприятий к инвестированию проек­тов модернизации через развитие финансовых инст­рументов поддержки, включая увеличение объемов и доступности долгосрочного финансирования, а также ужесточение требований к проектам, получающим господдержку в рамках трансферта технологий, будут способствовать ускоренному рос­ту производительности труда на казахстанских предприятиях. Важно также продолжить реализацию мер по цифровизации промышленности, включая такие аспекты, как повышение технологических требований и стандартов на предприятиях.

Закономерно также, что повсеместное внедрение проектов в сфере маркировки и прослеживания товаров является одним из основных трендов международной и внутренней торговли на протяжении последних 10 лет. Согласно данным международной консалтинговой компании Boston Consulting Group, в следующие 10 лет перечень групп, подлежащих маркировке, достигнет 70–80% всех наименований товаров. Функционирующие в КНР, Бразилии, Турции, США и Европейском союзе проекты продемонстрировали свою успешность, уже позволив повысить собираемость налогов в затрагиваемых отраслях на 20–40%.

В результате запуска проектов маркировки страны в разы сократили объем «серого» рынка, расширили доходную часть бюджета. Добросовестный бизнес возвращает недополучаемую из-за контрафакта выручку, наращивая продажи за счет покидаю­щей рынок недобросовестной конкуренции.

Согласно данным Международной торговой палаты, объем недосбора налогов с продаж, вызванного вытеснением легальных производителей, составляет почти 90 млрд долларов в год с непропорционально высокой долей – в развивающихся странах. При этом технологическая оснащенность недобросовестных производителей и поставщиков контрафактной продукции совершенствуется. Товары ненадлежащего качества охватывают все ценовые сегменты международного рынка на протяжении каждого этапа создания добавленной стоимости.

Говоря об активизации совместных шагов в данном направлении в рамках ЕАЭС, Премьер-министр Аскар Мамин отмечал, что сокращение объемов контрафактной продукции на едином рынке приведет к высвобождению емкого пространства для легального бизнеса. При этом только в розничной торговле эффект составит свыше 100 млн долларов.

Между тем засилье на рынке ЕАЭС теневых игроков, действую­щих в обход всех правил и не даю­щих бюджетам и экономикам стран даже «снега зимой», во многом препятствует развитию легальных предприятий из числа среднего бизнеса. Недополученные средства – серьезный сдерживающий фактор на пути роста производительности этих произ­водств. Поэтому дальнейшая борьба в данном направлении будет служить существенным подспорьем в ускорении процессов технологической модернизации отечественных предприятий.

Экономика «простых вещей»: от сырья – до готовой продукции

Напомним, по поручению Главы государства на поддержку обрабатывающей промышленности в рамках программы кредитования предусмотрено 400 млрд тенге. Развитие и поддержка бизнес-проектов в сфере «экономики простых вещей» позволит к 2025 году создать 16 тыс. рабочих мест и снизить долю импорта продукции с 59 до 37%. Это позволит обеспечить дополнительные налоговые поступ­ления в бюджет государства в объеме 1,1 трлн тенге.

Основная масса товаров «экономики простых вещей» относится к отраслям стройиндустрии, легкой и мебельной промышленности. С учетом этого развитие этих отраслей осуществляется в текущем году в соответствии с «дорожной картой» по развитию легкой и мебельной промышленности, а также стройиндустрии.

По данным МИИР РК, сдерживающими факторами развития данных отраслей, помимо недоступности финансирования, являются недостаточность сырья и рынков сбыта, присутствие на рынке теневого оборота, нехватка квалифицированных кадров и ряд других проблем. Для решения вопросов обеспечения сырьем вышеуказанных отраслей предусмотрены мероприятия, направленные на развитие собственной сырьевой базы, которая необходима для производства продукции высокой добавленной стоимости. В легкой промышленности – это стимулирование переработки хлопка-волокна, шерсти, организация производства искусственных и синтетических материалов. В сфере стройиндустрии – работа по оценке сырьевого потенциала страны для дальнейшего произ­водства продукции высоких переделов.

Для защиты внутреннего рынка предусмотрены дальнейшие шаги по усовершенствованию инструментов таможенного администрирования и технического регулирования. При этом усилен контроль за некачественной продукцией, усовершенствованы Правила изъятия и уничтожения небезопасной продукции. Ведется также работа в сфере национальных стандартов качест­ва товаров и услуг. Их широкое применение позволит повысить безопасность и конкурентоспособность отечественной продукции, обращаемой на рынке.

В целях увеличения сбыта продукции данных отраслей и дозагрузки действующих предприятий в регулируемых закупках дополнительно будет наращиваться доля местного содержания на 20%. Для недопущения лжепроизводителей поставщик должен будет подтвердить свою производственную состоятельность Индустриальным сертификатом.

По словам главы МИИР, наша цель – развитие отраслей «экономики простых вещей» по всей технологической цепочке добавленной стоимости – от сырья до готовой продукции.

Для наращивания выпуска товаров легкой промышленности необходимо налаживать и развивать производство базового сырья, в частности шерсти, хлопка и кожи. На сегодня в Казахстане налажено производство грубой шерсти, из которой можно произ­вести войлок, утеплители и другие виды продукции. Для производства костюмов, верхней и другой одежды необходима тонкорунная шерсть, которая производится у нас в малых объе­мах. В краткосрочном периоде данное сырье будет закупаться из третьих стран, в долгосрочной перспетиве предполагается наладить массовое производство в Казахстане.

Для обеспечения сырьем кожевенных производств ведется работа по организации системы сбора и сдачи шкур, переработки и выпуска готовых изделий, востребованных на внутреннем рынке. По хлопку в наличии имеется производство коротковолокнистого хлопка, который используется для пошива спец­одежды и обмундирования. Средневолокнистый хлопок, используемый для выпуска одежды для населения, на первом этапе будет обеспечен за счет импорт­ных поставок. В долгосрочной перспективе переработка данного вида сырья будет поддерживаться государством.

В сфере производства стройматериалов отсутствие производства ряда готовых изделий связано с нехваткой сырья, в том числе гранита, мрамора, кварцевого пес­ка и прочих материалов. В связи с этим предусмотрены меры по организации обогатительных комбинатов для производства стекла, керамики (санфаянса, кафеля) и другой продукции.

В мебельной промышленнос­ти ключевой задачей является организация производства полуфабрикатов (ДСП, ДВП) для обеспечения потребности действующих предприятий по выпус­ку офисной, домашней и другой мебели. В целом «дорожными картами» развития секторов «экономики простых вещей» предусматривается реализация более 150 мероприятий, по итогам которых в среднесрочном периоде доля местного содержания в регулируемых закупках по произ­водимым товарам увеличится более чем на 50%, повысится качество выпускаемой продукции и снизится объем контрафактной продукции. Реализация предлагаемых мер позволит ежегодно увеличить производство стройматериалов, продукции легкой и мебельной промышленности на 73 млрд тенге (до 2021 года – на 219 млрд тенге).

В целом до 2025 года будет реа­лизовано около 200 проектов в вышеназванных отраслях. В соответствии с прогнозными расчетами к этому периоду объем производства товаров «экономики простых вещей» вырастет с 4 трлн до 9 трлн тенге.

До конца 2020 года будет принята Госпрограмма индустриа­лизации на 2020–2025 годы. Результатом реализации прог­раммы станет реальный рост производительности труда в 1,7 раза, экспорта обрабатываю­щей промышленности – в 2,3 раза, инвестиций в основной капитал отраслей – в 2,3 раза.

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