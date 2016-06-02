Свежий выпуск
​Славная традиция
Алим АНАПЬЯНОВ

Он изначально был посвящен тем, кто когда-то защищал честь бывшего Гвардейского района на различных спортивных состязаниях и преждевременно ушел из жизни. На открытии турнира обязательно вспоминают их всех.

Радует, что соревнования прижились. Сейчас это единственное крупное спортивное мероприятие в бывшем районном центре. Поэтому местные жители ждут его, как праздник. На этот раз организаторы сделали турнир ветеранским. Приехали те, кому за сорок. И состязания, по мнению болельщиков, удались.

Пять команд – «Динамо» (Алматы), СКА (Талдыкорган), «Сары-Озек» (Сары-Озек), «Басчи» (Басчи) и «Гвардеец» (Когалы) – оспаривали главные призы. Лидерство с первого тура захватили армейцы из областного центра. Они и завое­вали первое место и главный приз. На втором – динамовцы из Алматы. На третьем расположились представители Кербулакского района, спортивный клуб «Сары-Озек».

Лучшим игроком турнира стал алматинец Сергей Жуненко. Напомним, что он – бывший игрок «Кайрата», серебряный призер российского чемпионата в составе волгоградского «Ротора» и серебряный призер чемпионата Украины в составе донецкого «Шахтера». Сегодня работает с детьми. И участие его в соревнованиях такого ранга украсило турнир.

Лучшим вратарем признан Петр Кошкаров из талдыкорганской команды. А его одноклубник Кайрат Сагдолданов единогласно, по мнению болельщиков, стал лучшим нападающим. Получили награды и когалинцы. В их составе на поле блистал защитник Юрий Балгамбаев. Ценным подарком отмечен также и лучший полузащитник Ринат Пермухамбетов из Сары-Озека. Он был самым возрастным участником турнира, Ринату – 64 года.

Были и другие подарки. Например, комплект футбольной формы команде «Гвардеец» преподнес пенсионер из Алматы, бывший житель села Когалы Мухан Кунапьянов. Хочется также отметить Анатолия Жердева и его супругу Людмилу Павловну, Ергали Чуйкембаева, Асхата Гуламова, Абдыкадыра Наубаева, руководство ФСО «Динамо» во главе с Аскаром Омаркуловым. Все они выступили спонсорами юбилейных состязаний. 

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