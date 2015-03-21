Рухани Жаңғыру
Славний наш Тарасе
Татьяна БЕК, Астана
Жизнь и творчество выдающегося украинского поэта, художника и мыслителя Тараса Григорьевича Шевченко (1814–1861) были тесно связаны с Казахстаном. По указу царя за вольнолюбивые стихи он был сослан в казахские степи на службу рядовым солдатом и провел здесь в ссылке 10 лет (1847–1857). Ему было запрещено писать и рисовать. Однако творческая натура Шевченко вопреки запретам проявила себя с невиданной силой. В период ссылки значительную часть своих произведений, особенно живописных, он посвятил Казахстану. Т. Шевченко считают основоположником казахской портретной живописи. Из 450 картин и рисунков, созданных в эти годы, более 350 посвящены казахскому народу, его быту, окружающей художника природе. В Казахстане поэт создал много стихо­творных и прозаических произведений, в том числе порядка 20 повестей, из которых до нас дошли только 9. Поэзия Т. Шевченко переведена на казахский язык. О его творчестве тепло отзывались классики казахской литературы Мухтар Ауэзов, Жамбыл Жабаев, Габиден Мустафин, ряд других литераторов.

В Украине и в странах, где проживают представители украинской диаспоры, дата рождения и дата смерти Т. Шевченко – 9 и 10 марта – получили известность как Шевченковские дни, когда проводятся чтения и конференции, фестивали и конкурсы, выставки и концерты. Шевченковские дни стали традиционными и в Казахстане.

В Астане в Национальной академической библиотеке украинский культурный центр "Ватра" при поддержке НАБ и Посольства Украины в РК провели концерт и две выставки, собравшие поклонников творчества великого украинского поэта и любителей литературы. В исполнении ансамбля "Червона калина" прозвучали композиции "Будь священна земля Кобзаря", "Славний наш Тарасе", "Думи мої", "На високій дуже кручі", знаменитая "Реве та стогне Дніпр широкий"… Чтецы подготовили отрывки из поэмы «Княжна», стихотворения "Заповіт", "Якби ви знали, паничі".

В книжной экспозиции – из фондов НАБ, библиотеки редакции республиканской газеты "Українські новини", коллекции Посольства Украины в РК – были представлены произведения Т. Шевченко и исследования о нем. А выставку вышитых картин (гладью, крестиком, бисером) подготовили участницы клуба рукоделия "Кудесница", действующего при УКЦ "Ватра".

– Тарас Шевченко объединил народы двух стран – Украины и Казахстана. Тема "Шевченко и Казахстан" еще ждет своих исследователей, – отметил на вечере председатель совета украинского культурного центра "Ватра" Тарас Чернега.

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