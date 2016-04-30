​Славный праздник Пасхи

Дорогие братья и сестры! Бого­любивая паства земли казах­станской!

Христос воскресе! Примите это радостное приветствие, заключающее в себе твердую веру в истинность Христова Воскресения. По милости Господней мы вновь встречаем праздник из праздников и торжество из торжеств – Пасху Божию спасительную.

Каждый из нас, участвующих в торжественных пасхальных богослужениях, обретает бесценный религиозный опыт – радость встречи с Господом Воскресшим. Физически находясь в храме, духом мы стремимся сегодня в Гефсиманский сад к Гробу Господню, чтобы мыслями обратиться в древние времена и также мысленно уединиться в сионской горнице с апостолами. И духом ощутить огонь в своих сердцах от радости воскресения Христа из мертвых.

Постараемся сохранить уверенность в присутствии Воскресшего Господа рядом с нами, как призывает Священное Писание, «во все дни до скончания века». Поэтому так важно помнить об опасности маловерия и сомнения в любви Божией. Как сказал один из святителей Димитрий Ростовский, «кто мало верует, тот мало и получает, кто же больше верует, тот и получает больше… Если кто, усердно и прилежно молясь, верует, что молитвы его слышит Бог, то действительно Он и слышит, а кто не верует, того не слышит».

Действенным свидетельством твердой веры и благодарности к Господу за все Его благодеяния являются наши добрые дела. Библия учит, что «делами вера достигает совершенства». Каждый из нас, вкусивший милостивых даров от Воскресшего Христа, может и должен найти возможность порадовать ближних, поделиться душевным теплом, добрым словом, пищей или одеждой. Способов явить любовь, милосердие, сострадание необыкновенно много.

Молитвенно желаю, чтобы Воскресший Христос Жизнодавец благословил землю Казахстана миром и благоденствием, даровал всем нам возможность жить и трудиться во славу Божью и к пользе ближнего. Праздник светлого Христова Воскресения пусть каждому из нас даст силы к духовному возрождению, дабы, как призывает Священное Писание, «как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни».

Христос воскресе!

Воистину воскресе!

Главе Митрополичьего округа в Республике Казахстан, митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру

Уважаемый митрополит Александр!

Поздравляю Вас и в Вашем лице всех православных казахстанцев с окончанием Великого поста и наступлением главного христианского праздника – Пасхи Христовой!

Уже несколько веков мусульмане и православные христиане в согласии и мире живут на земле Казахстана, благоустраивая и оберегая наше дорогое Отечество. За минувшие столетия нашими предками была выработана уникальная модель мирного и братского сосуществования и взаимоуважения культур и религиозных традиций, которую сегодня изучают многие страны.

Особенно актуально это звучит в дни, когда Ассамблея народа Казахстана провела свою XXIV сессию. Важно, чтобы старшее поколение передавало многолетний опыт мирной жизни, как ассамблея передает тот положительный дух энергии и созидания, который был заложен Главой государства в начале ее создания. Благодаря Всевышнему, а также стараниям Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в нашей стране сохраняются стабильность и взаимопонимание, спокойствие и согласие.

Уверен, православные верующие в эти дни обращают молитвы к Всевышнему, прося о ниспослании мира, добра и благополучия. И мы, мусульмане, также молим Творца о продолжении на многие века дружбы и согласия в нашем казахстанском обществе. Только совместными действиями, прилагая общие усилия, мы достигнем успеха и укрепим фундамент для дальнейшего процветания нашего общего дома – Казахстана.

От всего сердца желаю в вашем лице всей православной церкви Казахстана успехов в трудах по укреплению духовного здоровья наших сограждан, воспитанию патриотизма, упрочению граж­данского мира и согласия.

Еще раз поздравляю всех христиан страны с праздником Пасхи! Желаю исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви!

С искренними пожеланиями председатель

Духовного управления мусульман Казахстана,

Верховный муфтий Ержан хаджи Малғажыұлы